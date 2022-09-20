Траурная процессия с гробом Елизаветы II прошла под бой Биг-Бена и орудийные залпы, передает The Guardian.
После поминальной службы в Вестминстерском аббатстве гроб погрузили на лафет, использовавшийся при похоронах королей Эдварда VII, Георга V, Георга VI и премьер-министра Уинстона Черчилля.
Процессия двигалась под орудийный салют в Гайд-парке и бой Биг-Бена на башне Елизаветы.
Ранее британцев, собравшихся у длинной подъездной аллеи Виндзорского замка, чтобы проводить Елизавету II в последний путь, попросили не бросать цветы на катафалк королевы.
Организаторы похорон обратились к скорбящим с предложением возложить цветы в «травяные рвы» возле замка вместо того, чтобы усыпать ими машину, везущую гроб королевы.
Они объяснили, что букеты могут испугать лошадей, идущих в процессии и создать угрозу безопасности, а если они будут раздавлены на дороге, это впоследствии осложнит уборку.