Почему иранские женщины начали массово стричься и жечь хиджабы?

Вот уже несколько дней весь мир обсуждает инцидент, произошедший в Иране. Там 22-летняя девушка, задержанная за неправильное ношение хиджаба, скончалась после сильнейших побоев и четырех дней комы. Все это время активисты призывали население бойкотировать власть и сегодня от слов перешли к делу: местные жительницы массово сжигают мусульманские одеяния, стригут волосы и публикуют кадры в Сеть. Рассказываем, что случилось и почему законы в Иране так строги по отношению к женщинам.
Протесты разгорелись прямо на похоронах 22-летней Махсы Амини, которая умерла через четыре дня после избиения в полиции Тегерана. Представители правоохранительных органов арестовали девушку якобы за несоблюдение правил ношения хиджаба, а после ее смерти заявили, что Амини умерла в полицейском отделении от «внезапного сердечного приступа». Это категорически не убедило женщин, которые уже десятки лет живут под пристальным надзором иранского правительства.
В знак протеста присутствовавшие размахивали платками и скандировали «смерть диктатору», имея в виду лидера страны — аятоллу Али Хаменеи. Как писала иранская журналистка Масих Алинежад у себя в Твиттере, женщины принялись массово сжигать одеяния и стричь волосы: «Мы носим хиджабы с семи лет. Не покроемся — не сможем ходить в школу или устроиться на работу. Нам надоел этот режим гендерного апартеида».
Вопрос хиджаба в политике Ирана остается одним из самых противоречивых еще с начала прошлого столетия. В 1936 году Реза Пехлеви запретил носить мусульманские облачения и призвал иранцев принять европейскую одежду, а также позволил женщинам работать наравне с мужчинами. Либеральные реформы шаха оценили далеко не все.
Чтобы проследить за соблюдением закона, полицейские срывали платки с женщин прямо на улицах и проводили обыски в домах, избивая даже тех, кто носил хиджабы по религиозным соображениям. До отречения шаха Пехлеви в сентябре 1941 года многие девушки отказывались покидать дом, чтобы избежать столкновений с властями, некоторые из них кончали жизнь самоубийством.
Для одних иранок закон был серьезной преградой, подрывающей все исламские религиозные принципы, другие же ходили по улицам в мини, флиртовали с мужчинами и даже участвовали в фотосессиях в нижнем белье.
Обязательное ношение хиджаба сейчас — результат случившейся 11 февраля 1979 года Исламской революции, которая положила конец либеральной политике шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Женщины в очередной раз оказались в крайне уязвимом положении: тех, кто выходил на улицу без накидки, нередко забивали камнями насмерть.
Принято считать, что Исламская революция загнала иранок в угол, лишив всех свобод. На деле же конституция страны гарантирует женщинам немало прав, в числе которых избирательное (за исключением должности президента), право на образование (до революции большинство жительниц Ирана были безграмотны) и работу — к примеру, в стране немало женщин-деятельниц искусств, врачей, педагогов.
Законы, на которых основана иранская конституция, почерпнуты из базовых правил шариата и фетв шиитских правоведов. Тем не менее многие прогрессивные иранки продолжают отстаивать свои права: самостоятельно выбирать одежду, перемещаться по городу без сопровождения мужчины, посещать футбольные матчи и выходить замуж не по расчету, а по любви.