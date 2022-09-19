Как проходили похороны Елизаветы II

Публичное прощание с Елизаветой II завершилось в Лондоне 19 сентября. Желавшие лично попрощаться с монархом могли сделать это в течение четырех с половиной дней. При этом время ожидания в очереди составляло от 8 до 24 часов, а сама она растянулась на длину более 8 км.

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Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет, после чего ее тело было перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге.

От Вестминстерского дворца, где проходило публичное прощание, в Вестминстерское аббатство, где состоялась панихида, гроб тянули на канатах 142 военнослужащих ВМС Великобритании. Всего в церемонии похорон приняли участие больше 4 тыс. военных.

До начала панихиды колокол церкви делал по одному удару в минуту на протяжении 96 минут - по числу прожитых королевой лет. На гробе с телом Елизаветы лежали знаки верховной власти - держава, корона Британской империи и скипетр.

На службе присутствовали члены семьи, бывшие и действующие служащие королевского двора, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, британские генерал-губернаторы, а также главы правительств тех государств, где руководителем страны является монарх Соединенного Королевства.

После сигнала горна военного оркестра жители Соединенного Королевства почтили память королевы двумя минутами молчания. После прозвучал национальный гимн. Служба завершилась под звуки траурной элегии, которую исполнил старший волынщик одного их королевских полков.

Затем гроб доставили к арке Веллингтона, где поместили в катафалк и отвезли в Виндзорский замок. Там его опустили в королевский склеп в мемориальной часовне Георга VI - особой части королевской усыпальницы под церковью.