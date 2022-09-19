«Светящийся монах»: почему москвичи панически боялись советского академика Семена Вольфковича

Семен Вольфкович был серьезным советским ученым-химиком, лауреатом Госпремии СССР. Тем не менее, наибольшую известность он получил как «светящийся монах».

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Чем занимался ученый

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Согласно Большой биографической энциклопедии, основные труды академика Семена Вольфковича были связаны с технологией производства минеральных удобрений и неорганической химией. Вольфкович в начале 20-х годов изучал возможности электротермической возгонки фосфора, используя отечественное сырье. Электротермическая возгонка, как сказано в Большой энциклопедии нефти и газа, – это одна из стадий производства фосфора (всего их четыре – подготовка сырья, возгонка в электрических печах, очистка печного газа от пыли и конденсация фосфора).

Вольфкович был первым, кто в 1922 – 1923 годах получил фосфор в модельной электропечи, используя в качестве сырья подмосковные низкокачественные фосфориты. Опыты советского химика позволили построить первые в СССР промышленные печи по производству фосфора на Чернореченском заводе.

Во второй половине 20-х годов Семен Вольфкович разработал новую технологию получения концентрированных фосфорных удобрений, первым в Советском Союзе исследовал способы утилизации фтористых газов (они выделяются при переработке фосфатного сырья в удобрения на всех стадиях технологического процесса; в процессе утилизации можно получить, к примеру, такие химические соединения как фторид натрия, входящий в состав зубной пасты).

Семен Вольфкович – автор многих теоретических трудов и практических опытов по неорганической химии, но в научном мире он более известен именно как ученый, внесший большой вклад в процесс промышленного производства минеральных удобрений.

Призывал искать новые месторождения

На IX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (1965 год) Семен Вольфкович выступил с докладом «Производство и применение минеральных удобрений» и посетовал на то, что объемы разведанных запасов фосфорного сырья в СССР недостаточны, хотя, по расчетам ученых Советский Союз к середине 60-х занимал первое место в мире по залежам фосфорных руд.

Вольфкович отметил, что объемы промышленного производства фосфора растут, резервы добычи фосфоритов есть на Кольском полуострове, в Южном Казахстане. Кроме того, сырье можно получать, перерабатывая донные морские отложения и другие природные исходники. Потребность в фосфоре не иссякнет никогда и поэтому необходимо осваивать добычу и промышленную переработку более бедных фосфором руд – рано или поздно к такому подходу все равно придется прийти.

Как он «засветился»

По воспоминаниям самого Семена Вольфковича, «живым призраком» он стал как раз в 20-х годах, когда занимался в Московском университете опытами по электротермической возгонке фосфора. Дело было новое, и ученый не предпринял необходимых мер защиты от газообразного фосфора. Тот за часы работы у электропечи настолько впитался в одежду и обувь академика, что Вольфкович светился в темноте голубоватым светом, когда возвращался домой по неосвещенным московским улицам. Подошвы ботинок при трении о тротуар высекали искры.

Вольфкович пытался объяснить собиравшейся при каждой такой прогулке толпе зевак, в чем дело. Но замечал, что люди ему не верят и принимают за чудесное явление потусторонних сил. Так сначала в районе Моховой улицы, по которой ученый шел поздними вечерами из МГУ, а затем и по всей столице поползли слухи о ночном «светящемся монахе».