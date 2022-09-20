Восстановлена хронология гибели Сергея Бодрова-младшего

Участники экспедиции, которые были отправлены на поиски актера Сергея Бодрова-младшего, пропавшего вместе со съемочной группой при сходе ледника Колка в Северной Осетии 20 сентября 2002 года, вместе с "Лентой.ру" восстановили хронологию событий.

Фото: Рамблер Рамблер

Благодаря приборам сейсмостанции удалось установить, что сход ледника объемом в 130 миллионов кубометров произошел 20 сентября 2002 года в 20 часов 8 минут 30 секунд. Катастрофа же началась, когда с восточного отрога горы Джимара на высоте 4350 метров сорвалась глыба льда объемом около восьми миллионов кубометров. Лавина снесла ЛЭП в поселке Кармадон и ударила в Кармадонские ворота, и благодаря этому удалось вычислить скорость — около двухсот километров в час.

Затем ледник уничтожил базы отдыха в долине реки Геналдон и остановился перед поселком Гизель, где жили семь тысяч человек.

А что касается актера Сергея Бодрова и съемочной группы фильма "Связной", то, вероятнее всего, ледник накрыл по дороге к Владикавказу вблизи Кармадона.