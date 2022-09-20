Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
28 минут назад

Восстановлена хронология гибели Сергея Бодрова-младшего

Мария Иглина

Участники экспедиции, которые были отправлены на поиски актера Сергея Бодрова-младшего, пропавшего вместе со съемочной группой при сходе ледника Колка в Северной Осетии 20 сентября 2002 года, вместе с "Лентой.ру" восстановили хронологию событий.

Восстановлена хронология гибели Сергея Бодрова-младшего
Фото: РамблерРамблер

Благодаря приборам сейсмостанции удалось установить, что сход ледника объемом в 130 миллионов кубометров произошел 20 сентября 2002 года в 20 часов 8 минут 30 секунд. Катастрофа же началась, когда с восточного отрога горы Джимара на высоте 4350 метров сорвалась глыба льда объемом около восьми миллионов кубометров. Лавина снесла ЛЭП в поселке Кармадон и ударила в Кармадонские ворота, и благодаря этому удалось вычислить скорость — около двухсот километров в час.

Затем ледник уничтожил базы отдыха в долине реки Геналдон и остановился перед поселком Гизель, где жили семь тысяч человек.

А что касается актера Сергея Бодрова и съемочной группы фильма "Связной", то, вероятнее всего, ледник накрыл по дороге к Владикавказу вблизи Кармадона.

Тела Бодрова-младшего и членов съемочной группы до сих пор не нашли, спустя 20 лет после трагедии они считаются пропавшими без вести.

Ранее Елизавета II написала письмо австралийцам, его нельзя открывать до 2085 года.

Люди,Елизавета II,Сергей Бодров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители