Девушка, которую с детства готовят к жизни на Марсе

В социальных сетях обсуждается судьба 21-летней девушки, которую с детства готовят к полету на Марс, чтобы колонизировать его.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Илон Маск не только гений, но и мечтатель. Бизнесмен с детства поставил себе цель — заселить Марс людьми. Однако пока что ни один человек на красной планете так и не побывал. И пока бизнесмен продумывает доставку на Марс чего-то вроде миниатюрной теплицы для выращивания растений, специалисты из НАСА подошли в вопросу колонизации новой планеты куда серьезнее и несколько лет назад отобрали из множества детей 6-летнюю девочку Алиссу Карсон.

Именно из нее НАСА активно лепит икону грядущего свершения. А пока конструкторы продумывают транспортное средство, Алисса усердно учится.

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Сейчас 21-летняя американка проходит обучение сразу на четырех языках — английский, китайский, французский и испанский. Она проводит большую часть времени в центрах подготовки космонавтов и в специальных лагерях. Она принимает активное участие во многих важнейших международных конференциях и саммитах.

Впрочем, стоит лишь вспомнить, что этой хрупкой улыбчивой особе предстоит стать первым человеком на Марсе, как уровень ее загруженности и подготовки к полету становится вполне оправдан. Так сказать, у пока еще совершенно не подтвержденной программы должен быть свой герой. И герой этот Алисса Карсон.

Поклонники Кима Булычева могли бы усмотреть в имени девушки некий намек на удачу, ведь главную космическую путешественницу детского фантаста тоже звали Алиса.

Сейчас в сети активно обсуждают судьбу Карсон, которой по задумке НАСА на момент запланированного полета на Марс будет чуть за 30, ведь состояться он должен примерно в 2033 году.