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1 час назад

Как живут дети и вдова Сергея Бодрова через 20 лет после его гибели

Слово и Дело

Представители СМИ выяснили, как живут дети и вдова культового российского киноактера и режиссера Сергея Бодрова-младшего через 20 лет после его гибели.

Как живут дети и вдова Бодрова через 20 лет после его гибели
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

У звезды фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» остались жена Светлана, дочь Ольга и сын Александр. Семья знаменитости до сих пор не может свыкнуться с мыслью о потере родного человека.

Дочь Бодрова пошла по стопам отца и приняла участие в съемках нескольких фильмов. Девушка сыграла в драме — победителе «Кинотавра» — «Море волнуется раз» Николая Хомерики.

Александр выбрал свой путь в сфере музыки. Он выпустил три мини-альбома. Также сын знаменитости не раз принимал участие в фестивалях. Что касается вдовы звезды, то она не стала выходить замуж после смерти супруга и предпочла сохранить чувства к Бодрову до конца жизни, передает kp.ru.

Исполнитель главной роли в драме «Брат» погиб в Северной Осетии во время съемок фильма. Его тело так и не было найдено.

Люди,Николай Хомерика,Сергей Бодров,Алексей Балабанов,
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