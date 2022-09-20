Как живут дети и вдова Бодрова через 20 лет после его гибели

Представители СМИ выяснили, как живут дети и вдова культового российского киноактера и режиссера Сергея Бодрова-младшего через 20 лет после его гибели.

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У звезды фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» остались жена Светлана, дочь Ольга и сын Александр. Семья знаменитости до сих пор не может свыкнуться с мыслью о потере родного человека.

Дочь Бодрова пошла по стопам отца и приняла участие в съемках нескольких фильмов. Девушка сыграла в драме — победителе «Кинотавра» — «Море волнуется раз» Николая Хомерики.

Александр выбрал свой путь в сфере музыки. Он выпустил три мини-альбома. Также сын знаменитости не раз принимал участие в фестивалях. Что касается вдовы звезды, то она не стала выходить замуж после смерти супруга и предпочла сохранить чувства к Бодрову до конца жизни, передает kp.ru.