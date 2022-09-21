Брэд Питт дебютировал в качестве скульптора

Голливудский актер впервые публично экспонирует свои произведения на выставке в Финляндии вместе с музыкантом Ником Кейвом и художником Томасом Хаусиго.

Фото: TheArtNewsPaper.ru TheArtNewsPaper.ru

Многие сравнивали внешность Брэда Питта с классической скульптурой, но до недавнего времени мало кому было известно, что он и сам скульптор. Звезда Голливуда дебютировала со своими произведениями в Художественном музее Сары Хилден в Тампере в компании Ника Кейва и художника Томаса Хаусиго на выставке «Мы» (до 15 января).

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Среди девяти вошедших в экспозицию работ Питта конструкция в форме дома, сделанная из прозрачного силикона и пробитая навылет пулями, а также его самая первая скульптура House A Go Go («Бешеный дом», 2017), представляющая собой домик высотой 46 см, сделанный из грубо скрепленных кусков дерева.

В числе самых крупных вещей Питта — бронзовый ящик размером с гроб, на поверхности которого под разными углами поднимаются пытающиеся вырваться руки, ноги и лица, и гипсовая настенная скульптура Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time («Целясь в тебя, я увидел меня, но в этот раз было уже поздно», 2020), изображающая перестрелку между восемью фигурами.

Сообщают, что Питт увлекся творчеством после бурного развода с актрисой Анджелиной Джоли в 2017 году. По данным газеты The Sun, теперь у него дома в Лос-Анджелесе оборудована мастерская, куда он приглашал Леонардо Ди Каприо во время съемок «Однажды в Голливуде», чтобы «найти общий язык на почве объединяющей их любви к керамике».

Выступая на открытии выставки, Питт рассказал: «Для меня это своего рода самоанализ… Все родилось из изучения того, что я называю радикальным реестром личности. И из предельной честности с самим собой, из признания того, что я мог причинить боль другим, из моментов, когда я попросту был неправ».

Тем временем рок-музыкант Ник Кейв (не путать с его полным тезкой, американским художником и перформансистом) также дебютирует в новом для себя амплуа с «покрытыми глазурью керамическими фигурками, рассказывающими историю жизни дьявола в 17 стояниях, от невинности через опыт к конфронтации с нашей моралью», — говорится в пресс-релизе. «Дьявол. История жизни» — первый цикл художественных работ Кейва. Он состоит из 17 произведений высотой от 15 до 50 см, которые Кейв вылепил, расписал и покрыл глазурью в Англии в период с 2020 по 2022 год. Визуально серия отсылает к викторианским стаффордширским фарфоровым фигуркам, которые он коллекционирует.

Начинающие скульпторы создавали свои работы в диалоге с куда более опытным Хаусиго. Британский художник занимается творчеством уже около трех десятилетий и в числе прочего принимал участие в Биеннале Уитни 2010 года. В Тампере Хаусиго, более известный как скульптор, показывает ряд живописных произведений — с этим видом искусства он начал экспериментировать лишь в последние годы. Представленные картины входят в его серию крупноформатных работ «Видения», созданную на открытом воздухе и вдохновленную творчеством европейских символистов, в том числе норвежца Эдварда Мунка. Также в экспозицию вошли его скульптуры из красного дерева и гипса, созданные в диалоге с работами из коллекции Фонда Сары Хилден, в числе которых скульптура Альберто Джакометти «Женщина на колеснице» (1943/62).