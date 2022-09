Брэд Питт дебютировал в качестве скульптора

В числе самых крупных вещей Питта — бронзовый ящик размером с гроб, на поверхности которого под разными углами поднимаются пытающиеся вырваться руки, ноги и лица, и гипсовая настенная скульптура Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time («Целясь в тебя, я увидел меня, но в этот раз было уже поздно», 2020), изображающая перестрелку между восемью фигурами.