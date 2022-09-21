Парень устроился на работу в офис и удивился одному факту

Пользователь TikTok под ником @plasticchandler рассказал о том, как впервые устроился работать в офис. Он описал свой опыт работы и выразил удивление одному факту: его обескуражило то, что коллеги постоянно отвлекались на телефоны вместо того, чтобы работать.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Парень рассказал, что недавно устроился работать в офис.

«Я не шучу, буквально все мои коллеги были в своих телефонах», — заявил он.

По его словам, когда он возвращался из уборной, он увидел группу людей около компьютера и задумался о том, над чем они работают.

«Они все смотрели футбольный матч!» — возмутился @plasticchandler.

Юзер предположил, что все его коллеги учились в университете, вероятно, потратив на это сотни тысяч долларов, однако в итоге все они устроились на работу, где «абсолютно ничего не нужно делать».

«И я не злюсь, я в замешательстве», — высказался он.

Парень добавил, что раньше работал в кофейне Starbucks. Если там было мало работы, он мог уйти домой раньше.

«А сейчас я должен смотреть в свой телефон и получать деньги за это», — отметил автор ролика.

По его мнению, руководители компаний требуют, чтобы их сотрудники имели высшее образование, потому что злятся, что кто-то может выполнять предлагаемую ими работу без степени бакалавра.