Судьба русской жены президента Финляндии

Как известно, президент Финляндии, Карл Густав Маннергейм, в свое время служил в русской армии. Тогда же он и женился на Анастасии Араповой, дочери русского генерал-майора Николая Арапова. Несмотря на то, что браки по расчету некоторые считают самыми крепкими, совместную жинь Маннергеймов сложно назвать счастливой. Карл почти в открытую изменял Анастасии. В конце концов отношения между супругами испортились, и Арапова уехала за границу.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Выгодная партия Возможно, одной из основных причин того, что брак Маннергейма с Араповой не сложился, был тот факт, что будущий президент женился на русской девушке исключительно в корыстных целях. В 1887 году Карл Маннергейм поступил в Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге. К тому моменту родители Маннергейма разорились, а крохотного жалования хватало лишь на самое необходимое. Однако Карл вел весьма активную светскую жизнь, свойственную всем кавалергардам. Как пишет Александр Клинге в своей книге «Маннергейм и блокада. Запретная правда о финском маршале», благодаря этому Маннергейм быстро влез в долги. Выход из сложившейся ситуации был только один – выгодная женитьба.

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И вскоре Густаву улыбнулась удача: он познакомился с дочерью генерал-майора Николая Арапова. К тому моменту отец Анастасии уже скончался, и она оказалась обладательницей богатого приданого. Лучшего варианта нельзя было бы и придумать. В 1892 году Арапова стала законной супругой Карла Маннергейма, а тот быстро расплатился с долгами и принялся проматывать огромное состояние жены. Он участвовал в скачках, прекрасно проводил время на светских раутах, крутил романы, отдыхал на французских курортах. Правда, на ривьеру Маннергейм все-таки выезжал вместе с Анастасией и детьми.

Семейная жизнь и рождение детей

Первую дочь Анастасия Арапова родила через несколько месяцев после свадьбы. Девочку назвали так же, как и мать. В 1894 году Анастасия Николаевна снова оказалась в положении. Однако эта беременность закончилась для нее трагедией. Если верить Тамаре Крашенинниковой и Аркадию Векслеру, авторам книги «Такая удивительная Лиговка», мальчик умер при родах. Несмотря на то, что отношения между супругами уже начинали портиться, в основном из-за многочисленных увлечений Карла Маннергейма (среди его любовниц числилась и графиня Елизавета Шувалова), в 1895 году у четы появилась еще одна дочь Софья.

Анастасия Николаевна продолжала терпеть дорогостоящие хобби супруга и даже порой поддерживала их. Как пишет Элеонора Иоффе в своей книге «Линии Маннергейма. Письма и документы, тайны и открытия», для того, чтобы удовлетворить всевозрастающие аппетиты мужа, которые значительно превышали доходы семьи, Араповой пришлось продать имение Успенское и особняк в Москве. И это несмотря на то, что Маннергейм уверенно двигался вверх по служебной лестнице. В 1900 году он получил свою первую награду Орден святой Анны. В том же году Арапова, окончив курсы сестер милосердия и оставив детей на попечение родственникам, неожиданно уехала из дома.

Развод и отъезд за границу

Путь Анастасии Николаевны лежал к Дальневосточной границе, где русские войска тогда участвовали в подавлении «боксерского восстания», бунта жителей Китая против иностранного вмешательства в политику их государства. Домой Арапова вернулась истощенная, с серьезным переломом ноги. Несколько недель Анастасии пришлось провести в постели. Казалось бы, семья вновь воссоединилась, получила второе дыхание. По крайней мере, Карл Маннергейм был не на шутку обеспокоен состоянием здоровья супруги. Своими переживаниями Маннергейм делится с братом в письмах, датируемых декабрем 1901 года. А вот в последующих посланиях Густав начинает все реже и реже упоминать о своей семье.