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3 часа назад

Forbes оценил реальное состояние короля Карла III

РИА "ФедералПресс"

Уровень богатства монархов Великобритании – это всегда интересная тема для обсуждения. Рассказываем, насколько состоятелен новый король Карл III.

Forbes оценил реальное состояние короля Карла III
Фото:  РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Король Карл III унаследовал от своей матери королевы Елизаветы II огромные участки земли, королевские имения, редкие драгоценности, картины и другие личные вещи, – некоторым очень-очень много лет»,

– пишет Forbes.

Карл также распоряжается портфелем активов на сумму 42 млрд долларов. Кроме того, в собственности монарха дворцы, украшения и бесценные шедевры искусства.

73-летний король имеет внушительное состояние. Самым ценным является собственность короны – портфель недвижимости и активов на 17,5 млрд долларов.

Королевская коллекция стоит 12,7 млрд долларов, дворцы – 9,5 млрд, герцогство Корнуолл – 1,2 млрд. Все это относится к богатствам монархии.

В личной собственности Карла перешедшие ему по наследству активы королевы Елизаветы – их стоимость примерно 500 млн долларов. Сюда же относятся замок Балморал и Сандрингемский дворец, королевская коллекция почтовых марок, персональные инвестиции, лошади, ювелирные изделия и так далее.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Меган Маркл попросила аудиенции у Карла III.

Люди,Елизавета II,
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