Forbes оценил реальное состояние короля Карла III

Уровень богатства монархов Великобритании – это всегда интересная тема для обсуждения. Рассказываем, насколько состоятелен новый король Карл III.
«Король Карл III унаследовал от своей матери королевы Елизаветы II огромные участки земли, королевские имения, редкие драгоценности, картины и другие личные вещи, – некоторым очень-очень много лет»,
– пишет Forbes.
Карл также распоряжается портфелем активов на сумму 42 млрд долларов. Кроме того, в собственности монарха дворцы, украшения и бесценные шедевры искусства.
73-летний король имеет внушительное состояние. Самым ценным является собственность короны – портфель недвижимости и активов на 17,5 млрд долларов.
Королевская коллекция стоит 12,7 млрд долларов, дворцы – 9,5 млрд, герцогство Корнуолл – 1,2 млрд. Все это относится к богатствам монархии.
В личной собственности Карла перешедшие ему по наследству активы королевы Елизаветы – их стоимость примерно 500 млн долларов. Сюда же относятся замок Балморал и Сандрингемский дворец, королевская коллекция почтовых марок, персональные инвестиции, лошади, ювелирные изделия и так далее.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Меган Маркл попросила аудиенции у Карла III.