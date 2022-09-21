Forbes оценил реальное состояние короля Карла III

Уровень богатства монархов Великобритании – это всегда интересная тема для обсуждения. Рассказываем, насколько состоятелен новый король Карл III.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Король Карл III унаследовал от своей матери королевы Елизаветы II огромные участки земли, королевские имения, редкие драгоценности, картины и другие личные вещи, – некоторым очень-очень много лет»,

– пишет Forbes.

Карл также распоряжается портфелем активов на сумму 42 млрд долларов. Кроме того, в собственности монарха дворцы, украшения и бесценные шедевры искусства.

73-летний король имеет внушительное состояние. Самым ценным является собственность короны – портфель недвижимости и активов на 17,5 млрд долларов.

Королевская коллекция стоит 12,7 млрд долларов, дворцы – 9,5 млрд, герцогство Корнуолл – 1,2 млрд. Все это относится к богатствам монархии.

В личной собственности Карла перешедшие ему по наследству активы королевы Елизаветы – их стоимость примерно 500 млн долларов. Сюда же относятся замок Балморал и Сандрингемский дворец, королевская коллекция почтовых марок, персональные инвестиции, лошади, ювелирные изделия и так далее.