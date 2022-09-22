Кто родился 22 сентября

Денис Андреевич Парфенов (35 лет), член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Работал в Сбербанке России. Был секретарем окружного комитета комсомола Центрального административного округа Москвы, первым секретарём местного отделения КПРФ «Ленинское». Возглавлял Комиссию по работе с молодежью при МГК КПРФ. С декабря 2014 года — секретарь МГК КПРФ.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва, входил в состав думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

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Петр Револьдович Аммосов (56 лет), член Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Работал в Усть-Алданском и Верхнеколымском улускомземах, Оймяконском межрайкомземе. Являлся ведущим специалистом Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Якутии, ведущим технологом Земельной кадастровой палаты по Республике Саха (Якутия) Верхнеколымского улуса.Занимал должности и. о. руководителя службы управления персонала администрации муниципального образования «Верхнеколымский улус», старшего референта постоянного комитета по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера Государственного собрания Якутии.Неоднократно избирался депутатом Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии.

А еще в этот день родился:

Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов (41 год), президент Туркменистана. Работал в министерстве иностранных дел Туркмении. Являлся заместителем директора Государственного агентства при президенте страны по управлению и использованию углеводородных ресурсов. Возглавлял департамент международной информации МИД Туркмении.

Избирался депутатом Меджлиса (парламент Туркмении).

Являлся заместителем хякима (главы администрации), хякимом Ахалского велаята. Возглавлял министерство промышленности и строительного производства Туркменистана. Занимал посты заместителя председателя кабинета министров, председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана.

В марте 2022 года Сердар Бердымухамедов одержал победу на досрочных президентских выборах, набрав 72,97% голосов избирателей. Президент, в соответствии с конституцией Туркмении, также возглавляет кабинет министров и Государственный совет безопасности страны.

Ицхак Герцог (62 года), президент Государства Израиль. Являлся секретарём правительства, которое возглавлял Эхуд Барак. Занимал должность председателя Управления по борьбе с наркотиками. Неоднократно избирался в парламент страны. Возглавлял министерства строительства и жилищной политики; туризма; социального обеспечения. Являлся председателем правления Еврейского агентства («Сохнут»).

В июне 2021 года Ицхак Герцог был избран 11-м президентом Государства Израиль.

Владимир Александрович Понькин (71 год), российский дирижер. Народный артист РФ. В разные годы возглавлял Ярославский симфонический оркестр, Государственный симфонический оркестр кинематографии, Краковский филармонический оркестр, Государственный симфонический оркестр, Государственный симфонический оркестр Московской государственной академической филармонии.

Занимал пост главного дирижера в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и Московском музыкальном театре «Геликон-опера». Владимир Понькин осуществил постановки балетов «Ромео и Джульетта», «Суламифь», опер «Отелло», «Леди Макбет Мценского уезда», «Любовь к трем апельсинам» и др.

В качестве приглашенного дирижера работал с такими известными коллективами, как Симфонический оркестр Би Би Си, Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии, Йенский симфонический оркестр (Германия), Миланский симфонический оркестр Гвидо Кантелли и др.

Владимир Понькин также преподает в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Государственном музыкально-педагогическом институте имени М.М. Ипполитова-Иванова.

Эдуард Степанович Кочергин (85 лет), российский театральный художник. Академик РАХ. Народный художник РСФСР. Был главным художником Ленинградского театра драмы и комедии, Театра им. В.Ф. Комис­саржевской. С 1972 года работает в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова.

Эдуард Кочергин оформил свыше 200 спектаклей, как в России, так и за рубежом. Произведения художника хранятся в собраниях Русского музея, Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства и др.

Сергей Иванович Ожегов (1900-1964), советский лингвист. Преподавал в ряде московских институтов, был научным сотрудником Института языка и письменности, Института русского языка, Института языкознания АН СССР. Был одним из составителей «Толкового словаря русского языка» под редакцией Дмитрия Ушакова.

Учёный занимался исследованием истории русского литературного языка, исторической грамматики, лексикологии, орфографии и фразеологии. Основным объектом его научных трудов была русская разговорная речь во всех её проявлениях.