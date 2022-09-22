Космонавт рассказал, как проходят будни на МКС

Полгода на орбите проведет международный экипаж, состоящий из двух российских космонавтов и американского астронавта. На МКС отправилась 68-ая длительная экспедиция. Как рассказал в эфире телеканала «МИР 24» космонавт, Герой России Александр Лазуткин, день на орбите немного похож на день на Земле.

Фото: Мир24 Мир24

«День начинается также с будильника, потому что нельзя проспать. После пробуждения космонавты тоже умываются – для этого есть влажные полотенца. Чтобы умыться, я брал емкость с водой, выдавливал ее сначала в воздух, чтобы она капелькой повисла, затем брал эту капельку на руку и прислонял к телу. Дальше – еда уже готова. Покушал, сразу отошел в сторону и работаешь. В общем, делаешь все, как на Земле, только не надо ехать на работу и не надо ходить в магазин», – отметил космонавт.

Он поделился воспоминаниями о казусе, произошедшем с ним во время первого пребывания на орбите. Тогда во время, казалось бы, банальной чистки зубов возникли сложности с тем, чтобы вылить воду изо рта. Полетав по станции в поисках совета, но поняв, что с полным ртом воды спросить все равно не получится, космонавт попытался вылить воду, но облился ею.

Обязательна для космонавтов физкультура по несколько раз в день. Александр Лазуткин признался, что в условиях невесомости это дается очень непросто. Ведь мышцы, которые «настроились» отдыхать, тяжело «уговорить» делать усилия.

Работа космонавта – это эксперименты, наблюдения, а также регламентные работы, которые нужно проводить на станции. Это четко регламентированная работа, где написано, когда, в какое время нужно провести такой или иной эксперимент.

Но есть и время для досуга. Космонавт вспомнил, как вместе с коллегами устраивал совместный просмотр фильмов. И ощущения были, как на Земле, несмотря на то, что лежишь не на диване, а прямо в воздухе.