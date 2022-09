Нику Кейву исполняется 65 лет

Ник Кейв — живая легенда рок-музыки, человек, которого называют одним из отцов пост-панка. Его работы послужили вдохновением для таких исполнителей, как Arctic Monkeys и Metallica. Сингл Where the Wild Roses Grow, записанный при участии Кайли Миноуг, внесён в список 500 величайших песен всех времён по версии NME. Лидер культовых групп Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party, Boys Next Door, Grinderman, поэт, писатель, сценарист, автор музыки к фильмам, а с недавних пор ещё и скульптор отмечает своё 65-летие.

Ник Кейв (Николас Эдвард Кейв) родился 22 сентября 1957 года в небольшом городке Варраканабил в Австралии. Родители будущего артиста надеялись, что их сын добьётся большего, чем мог позволить крохотный городок, в котором они жили, потому Кейва отправили учиться в Мельбурн.

Там Ник Кейв очень быстро проникся духом рок-н-ролла и начал первые музыкальные эксперименты в качестве вокалиста кавер-группы, исполнявшей песни Элиса Купера. Но переигрывание чужих песен было не тем, чего хотел Кейв, потому в середине 1970-х он вместе с другом Миком Харви основал первую группу, исполнявшую уже авторский материал, — The Boys Next Door.

После серии клубных концертов и выпуска не самых успешных с коммерческой точки зрения записей Кейв с группой в 1980 году перебрались в Великобританию. Название коллектива сменилось на The Birthday Party. В Великобритании группу Кейва ждал успех: яркие живые выступления, образы и лирика The Birthday Party превратили их во флагманов готик-рока.

Несмотря на успех, в 1983 году группа распалась, и Кейв вместе с несколькими бывшими участниками создал новый проект — Nick Cave and the Bad Seeds. Новый коллектив, впитав мрачные элементы The Birthday Party, обзавёлся чертами других направлений, впоследствии став одним из флагманов пост-панка. Альбом 1984 года From Her To Eternity старейший британский музыкальный журнал Melody Maker назвал одним из величайших рок-альбомов всех времён.

В 1980-х Ник Кейв начал писать не только музыку, но и сценарии («Призраки гражданской смерти»), а также книги. Первый роман музыканта «И узре ослица Ангела Божия» вышел в 1989 году.

Песни Кейва входили в саундтреки к таким фильмам, как «Бэтмен навсегда», «Хеллбой», «Тупой и ещё тупее» и другим.

В 1996 году Кейв и The Bad Seeds выпустили альбом Murder Ballads. Сингл Where the Wild Roses Grow, записанный при участии австралийской певицы Кайли Миноуг, стал для группы наиболее успешным с коммерческой точки зрения.

В 2022 году Ник Кейв и актёр Брэд Питт представили скульптуры собственной работы на выставке в Финляндии.