Шотландский диджей и продюсер Джейми Рой скончался

Диджей и музыкальный продюсер Джейми Рой умер на 34-м году жизни. Об этом сообщает Shropshire Star со ссылкой на близких артиста.
"Джейми был любимым и талантливым сыном, братом, племянником и дядей, его любили многие друзья и коллеги как в музыкальной индустрии, так и за ее пределами. Мы все абсолютно убиты горем", - поделилась семья Роя.
Причины смерти музыканта не называются. Диджей родом из Шотландии, известен как постоянный исполнитель на Ибице, где у него была большая база поклонников. Также Рой владел собственной звукозаписывающей студией Defected Records. Треки исполнителя часто звучали на радио "Би-би-си". Самые известные композиции музыканта - "Anybody Everybody", "Please Let Me Roll Up" и "Gangster Mode".