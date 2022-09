Шотландский диджей и продюсер Джейми Рой скончался

Причины смерти музыканта не называются. Диджей родом из Шотландии, известен как постоянный исполнитель на Ибице, где у него была большая база поклонников. Также Рой владел собственной звукозаписывающей студией Defected Records. Треки исполнителя часто звучали на радио "Би-би-си". Самые известные композиции музыканта - "Anybody Everybody", "Please Let Me Roll Up" и "Gangster Mode".