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55 минут назад

Шотландский диджей и продюсер Джейми Рой скончался в возрасте 33 лет

Газета.Ruиещё 1

Диджей и музыкальный продюсер Джейми Рой умер на 34-м году жизни. Об этом сообщает Shropshire Star со ссылкой на близких артиста.

Шотландский диджей и продюсер Джейми Рой скончался
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Джейми был любимым и талантливым сыном, братом, племянником и дядей, его любили многие друзья и коллеги как в музыкальной индустрии, так и за ее пределами. Мы все абсолютно убиты горем", - поделилась семья Роя.

Причины смерти музыканта не называются. Диджей родом из Шотландии, известен как постоянный исполнитель на Ибице, где у него была большая база поклонников. Также Рой владел собственной звукозаписывающей студией Defected Records. Треки исполнителя часто звучали на радио "Би-би-си". Самые известные композиции музыканта - "Anybody Everybody", "Please Let Me Roll Up" и "Gangster Mode".

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