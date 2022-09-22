Чем «прославился» сталинский судья-стахановец Василий Ульрих

По словам Олега Смыслова, автора книги «Предатели и палачи 1941–1945», председатель Военной коллеги Верховного суда СССР никогда не отвлекался на процессуальные тонкости. Василий Ульрих выносил смертные приговоры в течение 20 минут. Несмотря на то, что за злоупотребления Ульрих был снят с должности, никаких значительных последствий для него этот факт не имел.

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Восхождение по карьерной лестнице

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Василий Васильевич Ульрих родился в 1889 году в Риге. Там же, если верить энциклопедическому словарю биографий «Правовая наука и юридическая идеология» под редакцией Владимира Сырых, Ульрих окончил и политехнический вуз. Ещё во время учёбы в институте молодой революционер вступил в социал-демократическую рабочую партию. Через несколько месяцев после получения диплома был призван в царскую армию. Службу, которую Василий Васильевич завершил в чине подпоручика, он проходил в сапёрном батальоне. Несмотря на офицерский чин и дворянское происхождение, после Октябрьской революции Ульрих быстро нашёл своё место. Это оказалось несложно. Тем более что с приходом к власти большевиков подпоручик остался в армии.

Как утверждает Александр Звягинцев, автор книги «Прокуроры двух эпох. Андрей Вышинский и Роман Руденко», Ульрих оказался в войсках НКВД-ВЧК и поначалу занимал относительно скромную должность заведующего финансовым отделом. Впоследствии Василий Васильевич довольствовался различными постами в Наркомате внутренних дел. Однако, волею судьбы очутившись в системе военных трибуналов, Ульрих буквально взмыл вверх по карьерной лестнице. В феврале 1920 года он был назначен председателем Главного военного трибунала войск внутренней охраны, а уже в следующем году стал председателем Военной коллегии Верховного суда РСФСР (с 1926 года – СССР).

На посту председателя Военной коллегии

Именно в кресле председателя Военной коллегии Василий Ульрих и проявил себя. Через руки этого человека с «ласковой улыбкой на лице», как охарактеризовал его эстонский политик Отто Тииф, прошло множество дел, в том числе и нашумевших. Как утверждает Борис Чехонин, автор книги «Воспоминания: от Сталина до Путина», Ульрих, который любил лично присутствовать на всех (и даже на выездных) заседаниях, в общей сложности вынес более 30 тысяч смертных приговоров. И это не считая длительных сроков, согласно которым подсудимые отправлялись в лагеря. Даже процессы, касавшиеся тяжких государственных преступлений, длились, как правило, не больше 20 минут и почти всегда завершались обвинительными приговорами.

Так, именно Ульрих приговорил к расстрелу Мильду Драуле, супругу Леонида Николаева, убившего Сергея Кирова. Василий Васильевич председательствовал и во время процесса над Зиновьевым и Каменевым. По словам Симона Себага Монтефиоре, написавшего книгу «Сталин. Двор Красного монарха», вождь лично приказал Ульриху и заместителю генерального прокурора Вышинскому приговорить старых большевиков к высшей мере. В разное время перед Ульрихом представали Тухачевский, Шкуро, Власов, Краснов, Семёнов, Родзаевский. Стоит отметить, что председатель Военной коллеги не только выносил приговоры, но и не брезговал исполнять их. По крайней мере, об этом факте упоминает в своей книге «Нераскаявшиеся каины. Криминал прошлых веков» Сергей Степанов-Прошельцев.

Энтомолог-любитель на новой должности

На посту председателя Военной коллегии Верховного суда СССР Василий Ульрих находился более 20 лет. В течение всего этого времени он отличался необыкновенной работоспособностью. Иногда в день он рассматривал по 30 дел. Как пишет Дэвид Норт, автор издания «В защиту Льва Троцкого», работа сотрудников коллегии считалась тяжёлой, поэтому в комнате для обсуждений для них накрывали богатый стол. Сыр, колбасу, чёрную икру, шоколад и прочие деликатесы Ульрих предпочитал запивать коньяком. Кроме еды, Василий Васильевич любил насекомых: по свидетельствам современников, он был страстным энтомологом.