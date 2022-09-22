30 знаменитостей, служивших в армии

Количество служивших артистов и музыкантов исчисляется сотнями, сегодня мы вспоминаем самых известных представителей культуры в армии.

Фото: Super.ru Super.ru

Западные

Видео дня

Элвис Пресли, танковые войска

За два года до восхождения на трон король рок-н-ролла Элвис Пресли отправился служить в танковый батальон в Германии. Именно там он, кстати, познакомился с женой Присциллой Пресли. Начало службы — декабрь 1957 года, демобилизация — 1960 год.

Майкл Кейн, пехота

Двукратный обладатель «Оскара» родился в Южном Лондоне и отслужил в старейшем британском формировании линейной пехоты с красивым названием «Ее Величества королевский Западно-Суррейский полк». Служил Майкл Кейн в Германии и Корее.

Харви Кейтель, морская пехота

Хмурый крепыш из «Пианино» и «Криминального чтива» был изгнан из школы и какое-то время пытался найти себя в военной форме. Он был в составе отряда, направленного президентом США Эйзенхауэром в Ливан для борьбы с коммунистическими силами.

Хамфри Богарт, морская пехота

Этот серьезный мужчина умел пить лучше всех в Голливуде, и у него была отличная школа. На войну он попал фактически школьником во время Первой мировой войны, а служить пришлось в морской пехоте. Полученный тогда шрам остался с ним навсегда.

Джефф Бриджес, береговая охрана

Обладатель «Оскара» Джефф Бриджес из семьи потомственных спасателей на водах — и его отец, и брат Бо также служили в береговой охране. По словам Джеффа, армейская диета произвела серьезный эффект на его организм и желание служить в принципе.

Арнольд Шварценеггер, танковые войска

Арнольд в 18 лет попал в австрийскую армию, в то время это было обязательно для всех представителей сильного пола в стране. Он служил механиком-водителем, но сбегал в самоволку, чтобы выиграть юношеский разряд европейского конкурса «Мистер Олимпия».

Клинт Иствуд, береговая охрана

Во время войны в Корее Иствуд попал в армию, его часть базировалась в Калифорнии — в Форт Орд. Все это время он инструктировал младших подопечных в части плавания и самообороны. В 1953 году Клинт был демобилизован и до сих пор служит Голливуду.

Галь Гадот, пехота

Два года Гадот служила в армии обороны Израиля инструктором по фитнесу. «Два или три года ты не принадлежишь сама себе, — вспоминает это время статная Чудо-женщина. — Ты расстаешься со своей свободой, зато много учишься дисциплине и уважению».

Пол Ньюман, флот

Будущий герой Голливуда ранее мечтал совсем не об актерской карьере, а о том, чтобы стать летчиком. К сожалению, проблема с различением цветов так и не дала ему сесть за штурвал, но зато он поучаствовал в битве за Окинаву 1945 года и стал героем войны.

Джин Хэкман, морская пехота

Американский актер попал в армию в 16 лет, подредактировав свой возраст. В 1947 году Хэкман был отправлен морским радистом на прохождение службы в Китай. Муки в процессе прослушивания переговоров он впоследствии отыграл в «Разговоре» Копполы.

Морган Фриман, авиация

Темнокожий актер бросил школу актерского мастерства, чтобы перезагрузиться в американской авиации. Четыре года Морган служил оператором радара в ПВО. В 1959 году демобилизовался и считает, что армия ставит крест на романтических идеалах.

Шон Коннери, флот

В 16 лет Шон Коннери, будущий исполнитель роли Джеймса Бонда, отправился служить в элитное подразделение Королевской морской пехоты. Именно там он заработал себе язву желудка, и стало понятно, что более здоровый для него вариант — заняться творчеством.

Джими Хендрикс, воздушный десант

Будущий гениальный гитарист в 1961 году угнал машину и был поставлен перед выбором — либо в тюрьму, либо служить. Его подразделением стала 101-я воздушно-десантная дивизия, где он оттрубил три года. Один год Хендриксу скостили за травму колена.

Адам Драйвер, морская пехота

Драйвер попал в армию на волне патриотических чувств после трагедии 11 сентября. Из-за перелома грудины во время катания на горном велосипеде был признан негодным для службы медицинской комиссией. Впоследствии серьезно тосковал по своим армейским друзьям.

Чак Норрис, авиация

В 1958 году Чак Норрис отправился проходить службу в Южную Корею. Именно в армии он серьезно увлекся единоборствами, получил черный пояс по тансудо и коричневый пояс по дзюдо. Там же Чак начал идти к созданию своего боевого стиля.

Наши

Леонид Агутин, погранвойска

Агутин проходил службу в погранвойсках КГБ СССР на советско-финской границе с 1986 года по 1988 год. Леонид вспоминает службу в Карелии с теплотой и признается, что по факту его безопасности в тот период ничего кроме собственной глупости не угрожало.

Александр Маршал, авиация

Будущий вокалист группы «Парк Горького» с 1974 по 1977 год служил в вертолетном полку в Пензенской области в городе Сердобске, закончил воинский путь со слезами счастья на глазах в статусе дембеля. Его специальность именовалась «штурман боевого управления».

Владимир Шахрин, погранвойска

Будущий вокалист «Чайф» был простым пограничником на острове Большой Уссурийский, однако уже через полгода был переведен в ансамбль песни и пляски Дальневосточного пограничного округа и отправился развивать талант в Хабаровск.

Валерий Леонтьев, десант

Для десантника 175 сантиметров роста — очень средненький показатель, но с такими данными Валерию Леонтьеву удалось попасть в ВДВ. Утверждается, что будущий певец числился в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов в городе Омске.

Илья Лагутенко, флот

Вокалист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко проходил службу на полигоне ВВС Тихоокеанского флота с 1987 года по 1989 год, где рокер пережил массу приключений: проваливался под лед и едва не улетел со скалы, совершая поездку на легком танке.

Лев Лещенко, танковые войска

Лещенко проходил службу в Тамбовской области, после чего был переведен в Германию и попал в танковую часть. В числе неоценимого опыта певец стрелял из всех видов оружия и пересек Эльбу по дну реки. Лев был заряжающим среднего танка Т-54.

Никита Михалков, флот

Михалков сам отправился служить на Камчатку в 27 лет. По его словам, к службе нужно было готовить не уже в армии, а дома. «Жестокость и насилие, которые бывают в армии, совершаются не теми людьми, которые в армии стали такими», — замечал режиссер.

Валерий Сюткин, авиация

Песни о летчиках Валерий Сюткин исполняет со знанием дела — он служил в авиационной части на Дальнем Востоке, однако затем благодаря ярко выраженным музыкальным данным попал в военный ансамбль «Полет». Певцом он стал как раз там.

Евгений Гришковец, флот

Драматург Евгений Гришковец был призван на военную службу со второго курса филологического факультета. В 1987 году он на три года поступил на службу в Тихоокеанский флот. Опыт этой службы лег в основу пьесы «Как я съел собаку».

Григорий Лепс, военизированная охрана

Лепс пошел в армию после окончания музыкального училища по классу ударных инструментов. Служба проходила в Хабаровске, где Григорий быстро добился авторитетом в многонациональном составе, находившемся на режимном заводе.

Стас Михайлов, авиация

После школы будущий герой шансона Стас Михайлов семь месяцев проучился в Минском летном училище, но бросил его и был призван на службу в город Ростов-на-Дону. В итоге Стаса назначили водителем при штабе ВВС Северо-Кавказского военного округа.

Сергей Пенкин, артиллерия

Певец Сергей Пенкин служил в 1979-1981 годах. Служба его была связана с музыкой — артист играл на тарелках и пел в армейском ансамбле. Исполнитель дослужился до звания сержанта артиллерии и даже пытался попасть в Афганистан.

Сергей Глушко, инженерные войска

Глушко (в народе Тарзан) родился в семье офицера, а вырос в военном городке недалеко от космодрома Плесецк. Служил три года на космодроме, за отличную службу в качестве инженера был назначен на капитанскую должность и стал начальником отделения.

Гоша Куценко, войска связи

В 80-х российский актер не смог окончить Львовский политехнический институт, потому что был призван в армию. Куценко ждали в войсках связи. После окончания службы Гоша во Львов уже не вернулся — отца, управленца в сфере радио, перевели в Москву.

Сергей Зверев, ПВО