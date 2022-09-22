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41 минуту назад

Танкист Элвис Пресли и десантник Джими Хендрикс: 30 знаменитостей, служивших в армии

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Количество служивших артистов и музыкантов исчисляется сотнями, сегодня мы вспоминаем самых известных представителей культуры в армии.

30 знаменитостей, служивших в армии
Фото: Super.ruSuper.ru

Западные

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Элвис Пресли, танковые войска

За два года до восхождения на трон король рок-н-ролла Элвис Пресли отправился служить в танковый батальон в Германии. Именно там он, кстати, познакомился с женой Присциллой Пресли. Начало службы — декабрь 1957 года, демобилизация — 1960 год.

Майкл Кейн, пехота

Двукратный обладатель «Оскара» родился в Южном Лондоне и отслужил в старейшем британском формировании линейной пехоты с красивым названием «Ее Величества королевский Западно-Суррейский полк». Служил Майкл Кейн в Германии и Корее.

Харви Кейтель, морская пехота

Хмурый крепыш из «Пианино» и «Криминального чтива» был изгнан из школы и какое-то время пытался найти себя в военной форме. Он был в составе отряда, направленного президентом США Эйзенхауэром в Ливан для борьбы с коммунистическими силами.

Хамфри Богарт, морская пехота

Этот серьезный мужчина умел пить лучше всех в Голливуде, и у него была отличная школа. На войну он попал фактически школьником во время Первой мировой войны, а служить пришлось в морской пехоте. Полученный тогда шрам остался с ним навсегда.

Джефф Бриджес, береговая охрана

Обладатель «Оскара» Джефф Бриджес из семьи потомственных спасателей на водах — и его отец, и брат Бо также служили в береговой охране. По словам Джеффа, армейская диета произвела серьезный эффект на его организм и желание служить в принципе.

Арнольд Шварценеггер, танковые войска

Арнольд в 18 лет попал в австрийскую армию, в то время это было обязательно для всех представителей сильного пола в стране. Он служил механиком-водителем, но сбегал в самоволку, чтобы выиграть юношеский разряд европейского конкурса «Мистер Олимпия».

Клинт Иствуд, береговая охрана

Во время войны в Корее Иствуд попал в армию, его часть базировалась в Калифорнии — в Форт Орд. Все это время он инструктировал младших подопечных в части плавания и самообороны. В 1953 году Клинт был демобилизован и до сих пор служит Голливуду.

Галь Гадот, пехота

Два года Гадот служила в армии обороны Израиля инструктором по фитнесу. «Два или три года ты не принадлежишь сама себе, — вспоминает это время статная Чудо-женщина. — Ты расстаешься со своей свободой, зато много учишься дисциплине и уважению».

Пол Ньюман, флот

Будущий герой Голливуда ранее мечтал совсем не об актерской карьере, а о том, чтобы стать летчиком. К сожалению, проблема с различением цветов так и не дала ему сесть за штурвал, но зато он поучаствовал в битве за Окинаву 1945 года и стал героем войны.

Джин Хэкман, морская пехота

Американский актер попал в армию в 16 лет, подредактировав свой возраст. В 1947 году Хэкман был отправлен морским радистом на прохождение службы в Китай. Муки в процессе прослушивания переговоров он впоследствии отыграл в «Разговоре» Копполы.

Морган Фриман, авиация

Темнокожий актер бросил школу актерского мастерства, чтобы перезагрузиться в американской авиации. Четыре года Морган служил оператором радара в ПВО. В 1959 году демобилизовался и считает, что армия ставит крест на романтических идеалах.

Шон Коннери, флот

В 16 лет Шон Коннери, будущий исполнитель роли Джеймса Бонда, отправился служить в элитное подразделение Королевской морской пехоты. Именно там он заработал себе язву желудка, и стало понятно, что более здоровый для него вариант — заняться творчеством.

Джими Хендрикс, воздушный десант

Будущий гениальный гитарист в 1961 году угнал машину и был поставлен перед выбором — либо в тюрьму, либо служить. Его подразделением стала 101-я воздушно-десантная дивизия, где он оттрубил три года. Один год Хендриксу скостили за травму колена.

Адам Драйвер, морская пехота

Драйвер попал в армию на волне патриотических чувств после трагедии 11 сентября. Из-за перелома грудины во время катания на горном велосипеде был признан негодным для службы медицинской комиссией. Впоследствии серьезно тосковал по своим армейским друзьям.

Чак Норрис, авиация

В 1958 году Чак Норрис отправился проходить службу в Южную Корею. Именно в армии он серьезно увлекся единоборствами, получил черный пояс по тансудо и коричневый пояс по дзюдо. Там же Чак начал идти к созданию своего боевого стиля.

Наши

Леонид Агутин, погранвойска

Агутин проходил службу в погранвойсках КГБ СССР на советско-финской границе с 1986 года по 1988 год. Леонид вспоминает службу в Карелии с теплотой и признается, что по факту его безопасности в тот период ничего кроме собственной глупости не угрожало.

Александр Маршал, авиация

Будущий вокалист группы «Парк Горького» с 1974 по 1977 год служил в вертолетном полку в Пензенской области в городе Сердобске, закончил воинский путь со слезами счастья на глазах в статусе дембеля. Его специальность именовалась «штурман боевого управления».

Владимир Шахрин, погранвойска

Будущий вокалист «Чайф» был простым пограничником на острове Большой Уссурийский, однако уже через полгода был переведен в ансамбль песни и пляски Дальневосточного пограничного округа и отправился развивать талант в Хабаровск.

Валерий Леонтьев, десант

Для десантника 175 сантиметров роста — очень средненький показатель, но с такими данными Валерию Леонтьеву удалось попасть в ВДВ. Утверждается, что будущий певец числился в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов в городе Омске.

Илья Лагутенко, флот

Вокалист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко проходил службу на полигоне ВВС Тихоокеанского флота с 1987 года по 1989 год, где рокер пережил массу приключений: проваливался под лед и едва не улетел со скалы, совершая поездку на легком танке.

Лев Лещенко, танковые войска

Лещенко проходил службу в Тамбовской области, после чего был переведен в Германию и попал в танковую часть. В числе неоценимого опыта певец стрелял из всех видов оружия и пересек Эльбу по дну реки. Лев был заряжающим среднего танка Т-54.

Никита Михалков, флот

Михалков сам отправился служить на Камчатку в 27 лет. По его словам, к службе нужно было готовить не уже в армии, а дома. «Жестокость и насилие, которые бывают в армии, совершаются не теми людьми, которые в армии стали такими», — замечал режиссер.

Валерий Сюткин, авиация

Песни о летчиках Валерий Сюткин исполняет со знанием дела — он служил в авиационной части на Дальнем Востоке, однако затем благодаря ярко выраженным музыкальным данным попал в военный ансамбль «Полет». Певцом он стал как раз там.

Евгений Гришковец, флот

Драматург Евгений Гришковец был призван на военную службу со второго курса филологического факультета. В 1987 году он на три года поступил на службу в Тихоокеанский флот. Опыт этой службы лег в основу пьесы «Как я съел собаку».

Григорий Лепс, военизированная охрана

Лепс пошел в армию после окончания музыкального училища по классу ударных инструментов. Служба проходила в Хабаровске, где Григорий быстро добился авторитетом в многонациональном составе, находившемся на режимном заводе.

Стас Михайлов, авиация

После школы будущий герой шансона Стас Михайлов семь месяцев проучился в Минском летном училище, но бросил его и был призван на службу в город Ростов-на-Дону. В итоге Стаса назначили водителем при штабе ВВС Северо-Кавказского военного округа.

Сергей Пенкин, артиллерия

Певец Сергей Пенкин служил в 1979-1981 годах. Служба его была связана с музыкой — артист играл на тарелках и пел в армейском ансамбле. Исполнитель дослужился до звания сержанта артиллерии и даже пытался попасть в Афганистан.

Сергей Глушко, инженерные войска

Глушко (в народе Тарзан) родился в семье офицера, а вырос в военном городке недалеко от космодрома Плесецк. Служил три года на космодроме, за отличную службу в качестве инженера был назначен на капитанскую должность и стал начальником отделения.

Гоша Куценко, войска связи

В 80-х российский актер не смог окончить Львовский политехнический институт, потому что был призван в армию. Куценко ждали в войсках связи. После окончания службы Гоша во Львов уже не вернулся — отца, управленца в сфере радио, перевели в Москву.

Сергей Зверев, ПВО

Зверев служил в элитных войсках ПВО в Польше и гордится этим фактом. Службу он закончил в звании сержанта и до сих пор радуется, что так здорово смотрелся в военной форме. Зверев был заместителем командира взвода и дослужился до старшего сержанта.

Люди,Пол Ньюман,Чак Норрис,Шон Коннери,Джефф Бриджес,Владимир Шахрин,Сергей Глушко,Морган Фриман,Александр Маршал,Харви Кейтель,Майкл Кейн,Валерий Леонтьев,Клинт Иствуд,Лев Лещенко,Сергей Пенкин,Илья Лагутенко,Стас Михайлов,Галь Гадот,Евгений Гришковец,Адам Драйвер,Гоша Куценко,Сергей Зверев,Арнольд Шварценеггер,Григорий Лепс,Элвис Пресли,Леонид Агутин,Валерий Сюткин,Джеймс Бонд,Никита Михалков,КГБ СССР,ЦАХАЛ,
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