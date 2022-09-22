Карл III ждет выхода книги Гарри, чтобы принять решение о титулах его детей

Король Карл III будет ждать выхода мемуаров принца Гарри , прежде чем принять окончательное решение о королевских титулах для Арчи и Лилибет. Об этом сообщает Mirror.

После смерти Елизаветы II дети Сассексов Арчи и Лилибет должны были автоматически получить право на титулы принца и принцессы, однако, этого до сих пор не произошло. Королевский эксперт Кэти Николл утверждает, что король Карл III будет воздерживаться от принятия какого-либо решения по этому поводу до тех пор, пока книга мемуаров принца Гарри не появится на полках магазинов.