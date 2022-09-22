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2 часа назад

Mirror: Карл III ждет выхода книги Гарри, чтобы принять решение о титулах его детей

Газета.Ru

Король Карл III будет ждать выхода мемуаров принца Гарри, прежде чем принять окончательное решение о королевских титулах для Арчи и Лилибет. Об этом сообщает Mirror.

Карл III ждет выхода книги Гарри, чтобы принять решение о титулах его детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После смерти Елизаветы II дети Сассексов Арчи и Лилибет должны были автоматически получить право на титулы принца и принцессы, однако, этого до сих пор не произошло. Королевский эксперт Кэти Николл утверждает, что король Карл III будет воздерживаться от принятия какого-либо решения по этому поводу до тех пор, пока книга мемуаров принца Гарри не появится на полках магазинов.

"Теперь, когда Чарльз стал королем, дети Гарри и Меган автоматически становятся принцем Арчи Сассекским и принцессой Лилибет Сассекской, однако на сайте королевской семьи они по-прежнему числятся как мистер Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор и мисс Лилибет Маунтбаттен-Виндзор. Пойдет ли Чарльз на то, чтобы запретить Арчи и Лилибет стать принцем и принцессой теперь, когда Сассексы больше не являются действующими членами королевской семьи?" - рассуждает в своей книге Кэти Николл.

Герцог Сассекский подписал с издательством Penguin Random House многомиллионный контракт на четыре книги, первая из которых – его мемуары, выход которых был назначен на конец этого года, но был перенесен из-за смерти Елизаветы II.

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