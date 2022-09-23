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3 часа назад

Илон Маск готов к первому в истории орбитальному полету SpaceX Starship

Реальное время

SpaceX готовится к первому в истории орбитальному испытательному полету Starship — транспортного средства, которое компания строит для доставки грузов и людей на Луну, Марс и в другие отдаленные места. Об этом сообщил генеральный директор SpaceX Илон Маск в Twitter.

Илон Маск готов к первому в истории орбитальному полету SpaceX Starship
Фото: Реальное времяРеальное время

Подписчик спросил у миллиардера в сети, когда пройдет испытательный полет Starship, на что предприниматель ответил:

— Возможно, даже в конце следующего месяца, но ноябрь кажется весьма вероятным. К тому времени у нас будет два ускорителя и космических корабля, готовых к орбитальному полету.

Чтобы попасть на орбиту ракеты Starship, они проходят несколько этапов. Сначала выбрасываются использованные топливные баки, после чего ракета заметно становится легче — так ее проще разогнать. После запуска система состоит всего из двух ступеней: ракеты-носителя(Super Heavy) и Starship.

На старте ракета обеспечивает тягу вдвое больше, чем у ракет эпохи "Апполона". Тяга составляет 15 миллионов фунтов. На вершине ракеты-носителя располагается Starship, оснащенный дополнительно шестью двигателями Raptor и большим отсеком для размещения спутников, а также отсеками для 100 членов экипажа и даже дополнительными топливными баками для дозаправки в космосе(что особенно важно при межпланетарных перелетах).

В марте прошлого года компания SpaceX вертикально посадила прототип космического корабля SpaceX, предназначенный для полетов на Марс, однако корабль взорвался спустя несколько минут после посадки.

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Люди,Илон Маск,SpaceX,
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