Стало известно, что испытывала королева к семье принца Гарри

— Близкие к Карлу говорят, что он не перестанет пытаться улаживать разногласия с сыном, поэтому позаботился о том, чтобы Гарри и Меган были рядом с семьей на похоронах королевы. «Он обижен и разочарован, но он всегда говорил, что любит Гарри безоговорочно, — сообщается на сайте StarHit.