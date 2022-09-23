Стало известно, что испытывала королева к семье принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября, так и не помирившись с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Биограф Кэти Николл рассказала, что королева сильно переживала из-за семейных конфликтов, которые стали причиной ее редких встреч с правнуками. Об этом стало известно в пятницу, 23 сентября.
Как уточняется, королева устала от того резонанса, вызванного решением Гарри и его жены отказаться от королевских полномочий.
— Она была очень обижена и сказала: «Я не знаю, мне все равно, и я не хочу больше об этом думать», — передала слова монарха Кэти Николл.
Кроме того, биограф пояснила, что больше всего Елизавету II расстроило отсутствие детей Гарри и Меган на мероприятии, которое королева устраивала в резиденции Балморал для всех своих внуков и правнуков.
Сообщается, что тоскует по маленьким Арчи и Лилибет и новоиспеченный король Карл III.
— Близкие к Карлу говорят, что он не перестанет пытаться улаживать разногласия с сыном, поэтому позаботился о том, чтобы Гарри и Меган были рядом с семьей на похоронах королевы. «Он обижен и разочарован, но он всегда говорил, что любит Гарри безоговорочно, — сообщается на сайте StarHit.