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1 час назад

Судьба разведчика, с которого Юлиан Семенов написал Штирлица

Русская семерка

Ян Черняк - легенда советской разведки. Он стал одним из образцов для создания Юлианом Семеновым своего вымышленного героя – советского разведчика Максима Исаева (Макса Штирлица). И хотя в реальности Черняк в гитлеровской армии никогда не служил, его деятельность была тесно связана с Германией и Третьим рейхом

Судьба разведчика, с которого Юлиан Семенов написал Штирлица
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Полиглот и коммунист

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Как пишет в своей книге “Смерш vs Абвер. Секретные операции и легендарные разведчики” Максим Жмакин, Ян (Янкель) Черняк родился 1909 году в семье австро-венгерских евреев, рано остался круглым сиротой.

Получил в Праге среднетехническое образование, но особую склонность имел к изучению иностранных языков. Будучи еще совсем молодым, он уже в совершенстве владел семью языками. По парадоксальному стечению обстоятельств, будущий неуловимый ас советской разведки русский язык постиг в совершенстве много позже остальных, по прибытии в СССР после окончания Второй мировой войны.

Максим Жмакин приводит данные о том, что вербовка Черняка советской разведкой состоялась во время его учебы в Берлинском политехническом колледже в 1930 году. Молодой человек к тому времени уже состоял в компартии Германии, и охотно согласился работать на СССР. По одной из версий, важная разведывательная информация по вооружению германской армии, добываемая при помощи созданной Черняком разветвленной агентурной сети, начала поступать в Москву во время срочной службы Яна в румынских войсках. После провала одного из советских агентов Черняка экстренно вывезли в СССР, где он прошел обучение в разведшколе.

С 1936 года Ян Черняк работает в Швейцарии под прикрытием статуса журналиста ИТАР-ТАСС.

Неуязвимая “Крона”

Тассовцы (в информагентстве Я. Черняк проработал почти 20 лет) характеризовали его как крайне скрытного и одновременно располагающего к себе человека с малопримечательной внешностью. Хотя в ТАСС до сих пор и хранится личное дело Черняка No 8174, коллеги до последнего времени не подозревали, чем на самом деле занимается их сослуживец Ян Петрович.

Вернувшись из СССР в Швейцарию, Черняк, получивший псевдоним “Джен”, создал там обширную резидентуру, куда входили сотрудница одного из министерств, кадровый офицер-разведчик и другие, не менее ценные, информаторы. Всех их объединяли симпатия к Советскому Союзу и желание приносить пользу этой стране. Черняка отличали феноменальная память и талант находить общий язык с самыми разными людьми. Знание нескольких иностранных языков также помогали в добыче важных разведывательных сведений о вооружении европейских армий.

Черняк работал в Париже, Швейцарии, Великобритании, создав обширную агентурную сеть под названием “Крона”. Конспиративная работа в ней была построена на высочайшем уровне - абвер так и не смог связать воедино все нити, из которых “Джен” сплел связи своей шпионской организации. За все время Второй мировой войны у нее не было провалов, и с помощью своих агентов разведчик передал в СССР сотни листов секретных документов, в том числе - первым - копию приказа о реализации плана нападения на Советский Союз фашистской Германии “Барбаросса”. Черняка называли “человеком без тени”, поскольку он работал, не оставляя за собой никаких следов.

“Крона” действовала на протяжении более 10 лет, и гитлеровцы не сумели расшифровать ни одной ее радиограммы. При помощи хитроумно налаженных каналов связи в Центр передавалась информация о важнейших разработках вооружения фашистской Германии, в том числе, о производстве “Тигров” и “Пантер”, сообщались ценные сведения, в частности, оказавшие решающее значение на исход Курской битвы. Люди Джена работали во многих ключевых структурах Рейха, включая Ставку Гитлера.

Есть мнение, что именно уникальные способности разведчика Яна Черняка и привлекла Юлиана Семенова, когда он собирал материал для “Семнадцати мгновений весны”.

Параллельное задание

В течение трех лет, с 1942 по 1945 годы, Я. Черняк работал с завербованным им английским физиком Алланом Мейем, с помощью которого СССР стали известны важные детали британской ядерной программы. После окончания Великой Отечественной войны Яна Черняка направили в Канаду для добычи информации об аналогичном атомном проекте США. Часть информации вместе с образцами урана с подачи все того же Аллана Мея удалось добыть, но из-за предательства одного из советских разведчиков западным спецслужбам удалось вычислить свыше десятка советских агентов, в том числе, и Мея.

Черняка снова срочно вывезли в СССР. Остаток жизни он проработал в ИТАР-ТАСС. Его коллеги говорят, что Ян Петрович со своей женой скромно жил в Москве в однокомнатной квартире на небольшую пенсию. В конце 1994 года, когда ветеран разведки был уже тяжело болен, ему вручили орден Героя России. Через два месяца после этого Ян Черняк на 86 году жизни скончался.

Люди,Ян Черняк,Максим Исаев,Юлиан Семенов,
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