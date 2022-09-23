Судьба разведчика, с которого Юлиан Семенов написал Штирлица

Ян Черняк - легенда советской разведки. Он стал одним из образцов для создания Юлианом Семеновым своего вымышленного героя – советского разведчика Максима Исаева (Макса Штирлица). И хотя в реальности Черняк в гитлеровской армии никогда не служил, его деятельность была тесно связана с Германией и Третьим рейхом

Фото: Русская семерка Русская семерка

Полиглот и коммунист

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Как пишет в своей книге “Смерш vs Абвер. Секретные операции и легендарные разведчики” Максим Жмакин, Ян (Янкель) Черняк родился 1909 году в семье австро-венгерских евреев, рано остался круглым сиротой.

Получил в Праге среднетехническое образование, но особую склонность имел к изучению иностранных языков. Будучи еще совсем молодым, он уже в совершенстве владел семью языками. По парадоксальному стечению обстоятельств, будущий неуловимый ас советской разведки русский язык постиг в совершенстве много позже остальных, по прибытии в СССР после окончания Второй мировой войны.

Максим Жмакин приводит данные о том, что вербовка Черняка советской разведкой состоялась во время его учебы в Берлинском политехническом колледже в 1930 году. Молодой человек к тому времени уже состоял в компартии Германии, и охотно согласился работать на СССР. По одной из версий, важная разведывательная информация по вооружению германской армии, добываемая при помощи созданной Черняком разветвленной агентурной сети, начала поступать в Москву во время срочной службы Яна в румынских войсках. После провала одного из советских агентов Черняка экстренно вывезли в СССР, где он прошел обучение в разведшколе.

С 1936 года Ян Черняк работает в Швейцарии под прикрытием статуса журналиста ИТАР-ТАСС.

Неуязвимая “Крона”

Тассовцы (в информагентстве Я. Черняк проработал почти 20 лет) характеризовали его как крайне скрытного и одновременно располагающего к себе человека с малопримечательной внешностью. Хотя в ТАСС до сих пор и хранится личное дело Черняка No 8174, коллеги до последнего времени не подозревали, чем на самом деле занимается их сослуживец Ян Петрович.

Вернувшись из СССР в Швейцарию, Черняк, получивший псевдоним “Джен”, создал там обширную резидентуру, куда входили сотрудница одного из министерств, кадровый офицер-разведчик и другие, не менее ценные, информаторы. Всех их объединяли симпатия к Советскому Союзу и желание приносить пользу этой стране. Черняка отличали феноменальная память и талант находить общий язык с самыми разными людьми. Знание нескольких иностранных языков также помогали в добыче важных разведывательных сведений о вооружении европейских армий.

Черняк работал в Париже, Швейцарии, Великобритании, создав обширную агентурную сеть под названием “Крона”. Конспиративная работа в ней была построена на высочайшем уровне - абвер так и не смог связать воедино все нити, из которых “Джен” сплел связи своей шпионской организации. За все время Второй мировой войны у нее не было провалов, и с помощью своих агентов разведчик передал в СССР сотни листов секретных документов, в том числе - первым - копию приказа о реализации плана нападения на Советский Союз фашистской Германии “Барбаросса”. Черняка называли “человеком без тени”, поскольку он работал, не оставляя за собой никаких следов.

“Крона” действовала на протяжении более 10 лет, и гитлеровцы не сумели расшифровать ни одной ее радиограммы. При помощи хитроумно налаженных каналов связи в Центр передавалась информация о важнейших разработках вооружения фашистской Германии, в том числе, о производстве “Тигров” и “Пантер”, сообщались ценные сведения, в частности, оказавшие решающее значение на исход Курской битвы. Люди Джена работали во многих ключевых структурах Рейха, включая Ставку Гитлера.

Есть мнение, что именно уникальные способности разведчика Яна Черняка и привлекла Юлиана Семенова, когда он собирал материал для “Семнадцати мгновений весны”.

Параллельное задание

В течение трех лет, с 1942 по 1945 годы, Я. Черняк работал с завербованным им английским физиком Алланом Мейем, с помощью которого СССР стали известны важные детали британской ядерной программы. После окончания Великой Отечественной войны Яна Черняка направили в Канаду для добычи информации об аналогичном атомном проекте США. Часть информации вместе с образцами урана с подачи все того же Аллана Мея удалось добыть, но из-за предательства одного из советских разведчиков западным спецслужбам удалось вычислить свыше десятка советских агентов, в том числе, и Мея.