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2 часа назад

Всем пример: мужчина похудел на 45 кг очень простым способом

Super.ru

Мечтаете скинуть пару кг? Тогда берите пример с Февзи Эртем, который каждый день гулял по несколько часов, а в какой-то момент перенаправил свое увлечение в русло путешествий. Уроженец Турции ежедневно ходил по 15 км.

Всем пример: мужчина похудел на 45 кг очень простым способом
Фото: Super.ruSuper.ru

Постепенно Февзи начал замечать, что становится все худее и худее. Поэтому, отправляясь в новый город своего путешествия, Эртем покупал новые брюки и свитера. Предыдущие каждый месяц становились для него слишком большими.

Только представьте: за семь месяцев таких прогулок мужчине удалось похудеть на 45 кг! Теперь он говорит, что и дальше хочет продолжать укреплять свою привычку, тем самым вдохновляя других на заботу о своем организме.

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