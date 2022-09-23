Всем пример: мужчина похудел на 45 кг очень простым способом

Мечтаете скинуть пару кг? Тогда берите пример с Февзи Эртем, который каждый день гулял по несколько часов, а в какой-то момент перенаправил свое увлечение в русло путешествий. Уроженец Турции ежедневно ходил по 15 км.

Фото: Super.ru Super.ru

Постепенно Февзи начал замечать, что становится все худее и худее. Поэтому, отправляясь в новый город своего путешествия, Эртем покупал новые брюки и свитера. Предыдущие каждый месяц становились для него слишком большими.