Названы особенности дресс-кода современных москвичей

Особенности дресс-кода современных москвичей назвал «Мосленте» фольклорист, кандидат филологических наук, исследователь Никита Петров.
«Есть в столице свой дресс-код. Как правило, это примерно прошлый сезон Лондона. В Москве возникают некие модные тенденции, которые потом оседают в других городах России», — заявил Петров.
Исследователь обратил внимание на то, что сегодняшняя молодежь «средней степени элитности» внезапно начала воспроизводить стиль эмо, пик популярности которого пришелся на 2007 год. Теперь он снова в моде.
«Вообще, московский дресс-код — это качественная одежда, зачастую брендовая или сшитая у портных. Но важно, чтобы на ней не было никаких ярлыков. Нигде не будет крупными буквами написано Gucci или Dolce & Gabbana, но сразу будет видно, что это добротная одежда, хорошо сделанная. Исключением из этого правила могут быть разве что компании, собирающиеся регулярно на Патриарших, но это совсем отдельная история», — объяснил собеседник «Мосленты».
По словам Петрова, в столице бывает ярко, модно, качественно, но никогда — застиранно, заношено или не глажено. «Это бросается в глаза, когда приезжаешь в другие города. Я не хочу показаться снобом, но это не только мои наблюдения», — заключил фольклорист.
Ранее три «золотых правила» рабочего дресс-кода раскрыла имидж-психолог, предприниматель и основатель бренда Seven Pieces Ирина Леонова. По ее словам, мнение о человеке формируется в течение 30 секунд, поэтому важно работать над своим внешним видом.