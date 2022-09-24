Названы особенности дресс-кода современных москвичей

«Вообще, московский дресс-код — это качественная одежда, зачастую брендовая или сшитая у портных. Но важно, чтобы на ней не было никаких ярлыков. Нигде не будет крупными буквами написано Gucci или Dolce & Gabbana, но сразу будет видно, что это добротная одежда, хорошо сделанная. Исключением из этого правила могут быть разве что компании, собирающиеся регулярно на Патриарших, но это совсем отдельная история», — объяснил собеседник «Мосленты».