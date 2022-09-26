Меган Маркл довела помощницу до увольнения

В новой книге журналиста Валентина Лоу "Придворные: скрытая сила за короной" стало известно о ссоре Меган Маркл с ее личной помощницей Мелиссой Тубати. Об этом сообщает The Sun.

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"Мелисса Тубати, по-видимому, прилежно следовала правилу, согласно которому члены королевской семьи не могут принимать подарки от коммерческих организаций. Это не нравилось Меган", — сообщает источник.

В Кенсингтонский дворец постоянно доставляли коробки с одеждой, украшениями и свечами. Меган Маркл нарушала королевский протокол, принимая подарки от различных брендов.