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2 часа назад

Меган Маркл довела помощницу до увольнения из-за подарков брендов

Газета.Ruиещё 2

В новой книге журналиста Валентина Лоу "Придворные: скрытая сила за короной" стало известно о ссоре Меган Маркл с ее личной помощницей Мелиссой Тубати. Об этом сообщает The Sun.

Меган Маркл довела помощницу до увольнения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мелисса Тубати, по-видимому, прилежно следовала правилу, согласно которому члены королевской семьи не могут принимать подарки от коммерческих организаций. Это не нравилось Меган", — сообщает источник.

В Кенсингтонский дворец постоянно доставляли коробки с одеждой, украшениями и свечами. Меган Маркл нарушала королевский протокол, принимая подарки от различных брендов.

Помощница герцогини Мелисса Тубати всячески напоминала ей об этом. Однако недовольство Меган Маркл возрастало, в конечном счете она довела помощницу до увольнения.

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