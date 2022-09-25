Национальность Ельцина: что выяснили исследователи

Согласно официальной версии, Борис Николаевич родился в Свердловской области в семье раскулаченных крестьян.

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Корнями отсюда и все его предки – дед Игнат Елцын, родители – Николай Игнатьевич и Клавдия Васильевна. Все они русские и даже в нескольких поколениях. Версия о еврейском происхождении получила свое развитие именно с дедушки, который был записан под фамилией «Елцын» – отсутствие мягкого знака побуждало историков искать еврейское начало во всей этой истории. Также удалось установить, что в XVIII в. под такой же фамилией существовал еще один предок по отцовской линии – Сергей Елцын. Все это побудило историков изучать родословную Ельцина в нескольких поколениях.

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В начале 90-х годов появилась теория, что родным дядей Бориса Николаевича был еврей Эльцин Борис Моисеевич. Многие пытались доказать их родство. С этой целью несколько представителей общероссийского движения направились на родину Ельциных, чтобы вживую опросить местных жителей и поднять архивы. ФСБ всячески препятствовало поискам, поэтому группа вернулась назад ни с чем. Хотя существует очень малая вероятность, что они смогли бы подтвердить свою версию. В исторических трудах М.Е. Бычкова полностью опровергла еврейскую теорию, утверждая, что в роду Бориса Николаевича евреев не было и быть не могло.

Известный историк Д.Панов утверждает, что уже в 1921 году в фамилии Ельцина появился мягкий знак, о чем свидетельствуют официальные анкеты переселенцев, которые ехали на Урал в поисках заработка. Среди них были и предки Б.Н. Ельцина. По данным переписи прибывших евреев среди них не было. Семья Ельциных прочно закрепилась на Урале, здесь и родился будущий президент, окончил институт и начал строить свою карьеру. Пытаясь доказать еврейское происхождение Ельцина, биографы переключились впоследствии на его законную супругу. И здесь было за что зацепиться. Анастасия Гирина была однокурсницей Бориса Николаевича. В школе и дома ее называли Наей – именно этот факт показался подозрительным и стал поводом рыться в ее биографии. Хотя на тот момент официальных заявлений о еврейских генах Наины Иосифовны не было.