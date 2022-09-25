Тайна клуба 27: почему культовые музыканты погибли в одном возрасте

Курт Кобейн, Эмми Уайнхаус и еще 5 артистов скончались при загадочных обстоятельствах вскоре после того, как им исполнилось 27 лет

Фото: WomanHit WomanHit

Клуб «27» стал одной из самых популярных загадок в мире музыки и шоу-бизнеса. Многие верят, что талантливые молодые музыканты скончались в этом возрасте не по случайному стечению обстоятельств, а из-за таинственной напасти. Сторонники теории заговора уверены, что 27 лет — мистический и опасный возраст для музыкантов.

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Несмотря на то что в этот период погибли не только известные артисты, принято считать, что именно семь знаменитых музыкантов образовывают мистический клуб «27». Возможно, потому что обстоятельства их смерти слишком загадочны.

Все началось с блюзового музыканта Роберта Джонсона. Он обладал колоссальным талантом, который быстро сделал артиста звездой первой величины. Сам Роберт уверял, что продал душу дьяволу за талант, и даже посвятил этому несколько своих песен.

В 27 лет Джонсон был убит при загадочных обстоятельствах, до сих пор неизвестно, что именно произошло с артистом. Одни уверяют, что его застрелил муж любовницы, другие рассказывают, что Роберта отравила влюбленная поклонница.

Спустя тридцать лет загадочная смерть забрала еще одного культового артиста. Основатель культовой группы The Rolling Stones Брайан Джонс отличался яркой внешностью и невероятным талантом. При этом близкие Брайана рассказывали, то у него был непростой характер. Из-за конфликтов в группе Джонс все чаще сталкивался с депрессией, уходил в запой, а позже пристрастился и к наркотическим препаратам.

В 27 лет музыканта нашли мертвым в собственном бассейне. Полиция признала, что произошедшее было несчастным случаем, но возлюбленная артиста уверяла, что его убили. Эта версия так и не была доказана. Но поклонники считают, что Брайан умер из-за мистических обстоятельств. На похороны Джонса не прибыли ни его коллеги, ни его окружение.

Третьей «жертвой клуба 27» стал феноменальный гитарист Джимми Хендрикс. Его способности считали неординарными, но наркотики, алкоголь и депрессия оборвали жизнь звезды. 18 сентября 1970 года Джимми нашли мертвым в номере отеля: считается, что он выпил слишком много снотворного. При этом вместе с Хендриксом была его возлюбленная, она говорила, что артисту стало около пяти утра, но девушка боялась, что в крови музыканта обнаружат наркотики, поэтому вызвала медиков только в 11 утра.

Первой женщиной клуба «27» стала Дженис Джоплин, она была иконой поколения хиппи, голосом молодежи, но с самого начала карьеры певица боролась с наркотической зависимостью. В 1965 году Дженис твердо решила отказаться от пагубной страсти и вернулась в родительский дом в Техасе, но вскоре вернулась к выступлениям, становясь все более популярным.

4 октября 1970 года Дженис была обнаружена мертвой в номере отеля Лэндмарк Мотор. Поклонники до сих пор считают, что обстоятельства смерти певицы весьма подозрительны: в ее номере была идеальная чистота, не было ничего, указывающего на то, что артистка сама приняла вещества.

Всего через год при странных обстоятельствах умер еще один музыкант — Джимми Моррисон. К сожалению, Моррисон, и ранее употреблявший алкоголь, и запрещенные вещества, стал злоупотреблять ими. Он становился все скандальнее и был почти неуправляем. Всего за день до смерти Джимми планировал будущее, смеялся, смотрел фильмы, а потом ушел в ванну и принял смертельную дозу наркотиков.

Интересно, что однажды, общаясь с друзьями Моррисон сказал: «Вероятно, вы смотрите на следующего участника клуба '27»

Курт Кобейн

Пожалуй, самый известный рок-музыкант своего поколения был не просто талантливым и любимым миллионами людей, но и счастливым в личной жизни: у Курта была жена и дочь. Но страсть к алкоголю и наркотикам победила, 8 апреля 1994 году музыкант покончил с собой.

Конечно, в эту версию верят не многие, считая, что Курта в порыве гнева убила его жена Кортни Лав.