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1 час назад

Художница Елена Елагина умерла после продолжительной болезни

Газета.Ruиещё 1

В возрасте 73 лет не стало художницы Елены Елагиной. Об этом сообщила в Telegram-канале искусствовед Ксения Коробейникова.

Художница Елена Елагина умерла после продолжительной болезни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"На 74-м году жизни от тяжелой продолжительной болезни ушла художница Елена Елагина. Одна из представителей московского концептуализма, переосмыслившая жанр инсталляций. Соболезнования близким", - написала Коробейникова.

Дата и место прощания неизвестны. Елена Елагина родилась в 1949 году в Москве. Она окончила художественную школу при Институте им. В.И. Сурикова, а также занималась у известного живописца Алисы Порет, которая была ученицей Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Филонова. Елагина была членом Клуба авангардистов, известного как КЛАВА. Она участвовала во многих выставках России и за рубежом, в том числе, Венецианской биеннале.

Люди,Елена Елагина,Павел Филонов,
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