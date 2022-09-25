Художница Елена Елагина умерла после продолжительной болезни

Дата и место прощания неизвестны. Елена Елагина родилась в 1949 году в Москве. Она окончила художественную школу при Институте им. В.И. Сурикова, а также занималась у известного живописца Алисы Порет, которая была ученицей Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Филонова. Елагина была членом Клуба авангардистов, известного как КЛАВА. Она участвовала во многих выставках России и за рубежом, в том числе, Венецианской биеннале.