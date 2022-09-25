Женщина дважды родила детей в свой день рождения

Жительница Великобритании дважды с разницей в 11 лет родила дочерей в свой день рождения. Об этом сообщает Metro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

34-летняя Мари Бартон родилась 20 сентября 1988 года. 20 сентября 2011 года она родила дочь, которую назвала Лолой. Спустя 11 лет в тот же день родилась вторая дочь — Кади. Девочка должна была появиться на свет в октябре, но неожиданно родилась раньше.