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1 час назад

Женщина дважды родила детей в свой день рождения

Lenta.ru

Жительница Великобритании дважды с разницей в 11 лет родила дочерей в свой день рождения. Об этом сообщает Metro.

Женщина дважды родила детей в свой день рождения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

34-летняя Мари Бартон родилась 20 сентября 1988 года. 20 сентября 2011 года она родила дочь, которую назвала Лолой. Спустя 11 лет в тот же день родилась вторая дочь — Кади. Девочка должна была появиться на свет в октябре, но неожиданно родилась раньше.

Муж женщины Джо, пошутил, что ему придется выигрывать в лотерею, чтобы купить подарки дочерям и жене. Помимо Лолы и Кади, у пары есть еще двое детей.

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