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41 минуту назад

Группа "Би-2" заявила о возвращении на сцену

Газета.Ru

Группа "Би-2" анонсировала в Telegram-канале начало тура "Best Of", в рамках которого коллектив планирует посетить разные страны.

Группа "Би-2" заявила о возвращении на сцену
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Через два дня наконец-то вернемся на сцену", - заявили музыканты.

Первой страной тура станет Узбекистан, группа выступит там 27 сентября. Через два дня "Би-2" отправится в Казахстан, где у них запланировано два концерта (один из них с оркестром). 22 октября коллектив посетит Армению, а 8 декабря - Израиль.

В последний раз "Би-2" выступали в Санкт-Петербурге после матча между "Зенитом" и "Спартаком" за Суперкубок России. Фронтмен коллектива Лева Би-2 вышел на выступление в шарфе московского клуба, за что был освистан фанатами победившего клуба сине-бело-голубых.

Люди,Зенит,Спартак,
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