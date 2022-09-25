Группа "Би-2" заявила о возвращении на сцену

Группа "Би-2" анонсировала в Telegram-канале начало тура "Best Of", в рамках которого коллектив планирует посетить разные страны.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Через два дня наконец-то вернемся на сцену", - заявили музыканты.

Первой страной тура станет Узбекистан, группа выступит там 27 сентября. Через два дня "Би-2" отправится в Казахстан, где у них запланировано два концерта (один из них с оркестром). 22 октября коллектив посетит Армению, а 8 декабря - Израиль.