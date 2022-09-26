Как изощренная преступница Британии манипулировала людьми

В июле 2022 года в британских газетах появились фотографии немолодой женщины, совершающей покупки. Это была 61-летняя Дина Томпсон — известная мошенница, вышедшая на свободу после 19 лет тюремного заключения. В свое время она попала за решетку за множество преступлений, в том числе и за убийство мужа. «Лента.ру» рассказывает историю английской Черной вдовы.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Человек из Сассекса

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Летом 1991 года в корнуоллском курортном городке Ньюки объявился молодой мужчина. Он заходил в увеселительные заведения и спрашивал, не найдется ли для него работы. Хозяин зала игровых автоматов Дэвид Родд взял его младшим менеджером. Приезжий рассказал, что его зовут Колин Митчелл и он сбежал из Западного Сассекса от неких неприятностей.

Сотрудникам зала Митчелл поначалу показался вполне порядочным и веселым малым. Правда, он, похоже, был немного глуховат. Порой его было невозможно дозваться, приходилось подойти и хлопнуть по плечу.

Вскоре выяснилось, что Колин совсем не тот человек, за которого себя выдает, а неприятности, случившиеся в Западном Сассексе, имеют отношение к темной истории, в которой замешаны корпорация «Дисней» и мафия.

Радости молодых

Дина Томпсон, в девичестве Холмс, родилась в 1960 году в пригороде Лондона Хендоне в семье из так называемого нижнего среднего класса. Это означало, что Холмсы не бедствовали, но денег им хватало впритык. Известно, что отцом девочки был тюремный охранник, но других сведений о ее детстве почти нет.

Она выросла веселой и общительной девушкой. Окончив школу, Дина устроилась работать в отделение банка «Галифакс», а в 1984 году познакомилась с Ли Уайеттом на свидании вслепую, которое организовал двоюродный брат молодого человека Боб Рид. Между Ли и Диной сразу же вспыхнули чувства.

Рид вспоминал, что Дина и Ли обожали устроить что-нибудь веселое, и отношения между ними как будто бы строились на постоянных шутках и розыгрышах

После свадьбы молодые люди переехали в деревушку Яптон в Западном Сассексе. Там у них родился ребенок. Женщина устроилась работать в местный банк, муж занимался продажей авторских плюшевых игрушек, которые супруги придумывали вместе.

Любовь и фотокарточки

Уайетты казались вполне обычным молодым семейством. Ли часто бывал в разъездах, поэтому почти никто не знал его близко. Дина, наоборот, подружилась со многими жителями Яптона. Кроме того, на симпатичную молодую женщину обращали внимание мужчины.

Во время отлучек мужа Дина познакомилась с местным журналистом Джулианом Уэббом. Он писал материалы о товарах, продающихся в магазинах графства, и предложил ей стать моделью для демонстрации одежды и бытовой техники.

Вскоре фотографии Дины начали появляться в местных газетах. По словам знакомых, женщина обожала позировать перед камерой и явно наслаждалась своей локальной известностью.

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А еще через какое-то время сосед семейства Уайеттов увидел, что Уэбб и его модель целуются у задней двери его дома. Летом 1991 года они явились к матери Джулиана и сообщили, что собираются пожениться.

Я была несколько удивлена скоростью, с которой все произошло. Он познакомился с ней в мае, а это был август, и они уже планировали свадьбу, — Розмари Уэбб, мать Джулиана Уэбба.

Сети Черной вдовы

Узнавших о готовящейся свадьбе соседей несколько смущало одно обстоятельство: Ли Уайетт, муж Дины, куда-то пропал, а о разводе они ничего не слышали. Все привыкли, что он бывал дома два или три дня, а потом мог уехать на пару недель или на месяц. Но когда стало известно о свадьбе Дины, жители Яптона осознали, что не видели ее предыдущего супруга уже очень давно. И именно тогда, летом 1991 года, в корнуоллском Ньюки появился некий Колин Митчелл.

Как станет ясно позже, бизнес по производству плюшевых игрушек вовлек Уайетта в большие неприятности. По крайней мере он так думал. Самым удачным созданием супругов был лепрекон по имени Шон.

Игрушка хорошо продавалась в местных магазинах и за пределами графства, а потом Дина сообщила мужу, что корпорация «Дисней» заинтересовалась Шоном и готова заплатить миллионы за лицензию на использование персонажа

Еще через некоторое время женщина принесла страшную новость — о предстоящей сделке узнали мафиози, и теперь они угрожают убить все семейство, если им не отдадут большую часть денег. Дина убедила мужа, что ему нужно срочно бежать, чтобы спасти ее и сына. Уайетт достал документы на имя Колина Митчелла и уехал в Корнуолл.

Вполне возможно, что это действительно спасло ему жизнь. Правда, угроза исходила совсем не от мафии, ведь никакой сделки с «Диснеем» не было. Ее выдумала Дина и убедила Уайетта, что говорит чистую правду.

Она могла влиять на людей, заставляла их делать то, что обычно они ни за что бы не сделали, — Кристофер Кордесс, психиатр, профессор Шеффилдского университета.

Счастливая жертва

Пока Уайетт был в бегах, он продолжал переводить деньги на счет Дины. Именно на эти средства она готовилась к новой свадьбе, которая состоялась 2 ноября 1991 года.

Впрочем, счастливым брак казался только Джулиану, который был на седьмом небе. Глазастые соседи позже рассказывали, что женщину регулярно посещали любовники, пока муж был на работе. Уэбб обычно приезжал домой обедать и мог разминуться с очередным визитером супруги буквально на пару минут.

Вскоре она сообщила Джулиану, что неизлечимо больна и банк «Вулидж», где она работала, настаивает на увольнении. На самом деле, со счетов банка пропало 26 тысяч фунтов, а все нити расследования вели детективов к Дине

Тогда женщина объявила, что ее первый муж Ли Уайетт украл деньги и сбежал. А теперь он вернулся в Яптон и якобы начал угрожать ей. Женщина показала Уэббу письма с угрозами, написанные Уайеттом, и дала послушать записи телефонных разговоров, в которых тот говорил о «скорой расплате». Она также заявила, что бывший супруг явился к ней домой, избил и изнасиловал ее.

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Ли действительно появился в Яптоне, потому что узнал о новой свадьбе Дины, и устроил скандал, но этим все и ограничилось. Однако полиция приняла рассказ женщины за чистую монету. Уайетта объявили в розыск, и ему пришлось снова пуститься в бега.

Только много позже выяснится, что письма и записи с угрозами были написаны Ли еще в то время, когда он готовился к первому побегу от мифической мафии. Дина убедила его сделать это, чтобы «бандиты» подумали, будто мужчина скрылся и ненавидит супругу. Таким образом доверчивый Уайетт пытался отвести угрозу от жены и ребенка.

Странная смерть

Паутина лжи, которой Дина опутала свою жизнь и жизнь мужчин, которые ее полюбили, становилась все плотнее. Дело в том, что Джулиан Уэбб отдал жене 25 тысяч фунтов собственных сбережений на лечение той самой «неизлечимой болезни», из-за которой ее якобы выгнали с работы. Однако деньги подходили к концу, и скоро мужчина мог поинтересоваться ходом лечения. Никаких медицинских документов у Дины, конечно же, не было.

Развязка случилась 30 июня 1994 года, в 31-й день рождения Джулиана. Сосед семейства Уэббов Питер Хауэллс слышал, что за три или четыре дня до этого супруги ссорились из-за денег. Это показалось Хауэллсу очень странным, потому что Уэбб был невероятно позитивным человеком и никто никогда не видел его скандалящим. Позже выяснилось, что Дина куда-то дела все семейные сбережения.

Когда в день рождения сына Розмари Уэбб позвонила, чтобы поздравить его, Дина ответила, что он не может подойти к телефону, потому что плохо себя чувствует

Ночью Джулиан Уэбб умер. Коронеры установили, что мужчина скончался от передозировки диазепама и аспирина. Был ли криминальный след в смерти мужчины, установить не удалось. Женщина утверждала, что он покончил с собой.

На следующий день Дина явилась в издание, где работал ее покойный супруг, и поинтересовалась, когда она сможет получить 35 тысяч фунтов страховки. На похоронах она даже не пыталась изобразить скорбь.

Она вышла из дома в черной кожаной мини-юбке и черной блузке, которые почти ничего не прикрывали, — Питер Хауэллс, сосед Дины Томпсон.

Последняя афера

После смерти Уэбба Дина превратила свой дом в место постоянных свиданий. Она давала объявления в газетные колонки знакомств и постоянно принимала мужчин, которые редко задерживались у нее дольше пары дней.

Судя по всему, она была помешана на сексе. Как рассказывал один из ее любовников, женщина обожала заниматься любовью на улице, рискуя быть пойманной, и позировать перед фотокамерой, обнажая интимные места.

В 1998 году она познакомилась с Ричардом Томпсоном, который стал ее третьим мужем. Вскоре после встречи она сообщила, что больна раком груди, и мужчина решил потратить все сбережения, чтобы подарить возлюбленной как можно больше радости в ее последние месяцы

Они отправились в США, где во Флориде поженились в отеле. Свидетелями на свадьбе были сотрудники гостиницы. Томпсон рассказывал, что Дина была невероятно очаровательной и могла мастерски приворожить мужчину, делая вид, что разделяет все его интересы и мечты.

Томпсон, например, всегда хотел купить лодку и профессионально заниматься рыбалкой. Дина убедила его пройти курсы и открыть компанию, которая бы предоставляла яхты для рыболовов-любителей. В ней Ричард мог играть роль капитана судна и помогать новичкам осваивать рыбную ловлю.

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Через восемь месяцев после свадьбы Дина сказала мужу, что хочет сделать ему особый подарок. Они вместе приняли ванну, а потом она спросила, нельзя ли его связать? Мужчина согласился. Женщина связала мужа и накрыла его лицо полотенцем, а он замер в ожидании сексуальной игры.

Через секунду мужчина получил удар алюминиевой битой по голове. За ним последовал второй. Томпсон вспоминал, что кровь заливала ему глаза, но он сумел освободиться от пут и бросился на жену.

Она успела ударить его ножом в плечо, прежде чем он скрутил ее. После этого женщина разрыдалась и сказала: «Все было ложью. Я потратила все наши деньги»

Впрочем, раскаяние не было раскаянием в полном смысле этого слова. На суде женщина заявила, что это муж набросился на нее, когда она сообщила о проблемах с деньгами, а она ударила его битой в целях самообороны. На присяжных обаяние Дины Томпсон сработало, и ее признали невиновной.

Однако инцидент с третьим мужем заставил следственные органы обратить внимание на предыдущие отношения женщины, которые всегда заканчивались самым странным и жестоким образом.

Я осознал, что она психопатка, только когда она набросилась на меня с битой. До этого я и предположить не мог ничего подобного, — Ричард Томпсон, третий муж Дины Томпсон.

Расплата и свобода

В первую очередь следователи занялись пересмотром дела о смерти Джулиана Уэбба. И тут выяснилось, что разным людям Дина Томпсон выдавала разные версии случившегося. Матери мужчины она рассказала, что тот получил солнечный удар, потому что крепко выпил и заснул на солнцепеке. Это было слишком не похоже на Уэбба, который был фанатом здорового образа жизни и почти не пил.

Следователям она рассказала, что мужчина покончил с собой. В этой версии усомнились все, кто его знал: Джулиан был большим жизнелюбом, да и причин для самоубийства у него не было. Своему бывшему коллеге она заявила, что мужчина скончался от передозировки стероидов, которые принимал для занятий в спортзале, что тоже было неправдой.

Всего женщина выдала девять версий смерти Уэбба, а на суде и вовсе заявила, что не помнит, что происходило в последние дни перед гибелью супруга. Ключевыми стали показания владельца небольшого ресторанчика, где Уэбб часто заказывал еду. Он вспомнил, что в день смерти Дина купила Джулиану рис с карри. Следователи наконец поняли, каким образом женщина смогла скрыть специфический вкус лекарств, — индийская приправа просто перебила его.

Сложив это с показаниями знакомых и любовников женщины, денежными махинациями и ее россказнями про неизлечимые болезни, суд пришел к выводу, что имеет дело с опасной мошенницей. Она манипулировала мужчинами ради денег, а потом избавлялась от них.

В 2003 году Дину Томпсон приговорили к пожизненному заключению с правом подачи заявления на условно-досрочное освобождение через 16 лет. Летом 2022 года женщина вышла на свободу. Это решение комиссии по УДО можно считать очень странным, учитывая, что Томпсон демонстрировала все признаки социопатического поведения.