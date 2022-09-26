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1 час назад

Корги королевы были рядом с ней на смертном одре

Газета.Ruиещё 2

Два любимых корги королевы были рядом с ней, когда она лежала на смертном одре. Об этом сообщает Mirror.

Корги королевы были рядом с ней на смертном одре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам инсайдеров из королевского дворца, любимые корги Елизаветы II, Муик и Сэнди, были рядом с ней в комнате в последние часы ее жизни. Королева Елизавета II приняла двух своих последних корги в дар от принца Эндрю и принцессы Беатрис с условием, что они будут заботиться о них после ее смерти.

Изначально Эндрю подарил матери двух щенков – Муика и Фергуса. Когда Фергус умер спустя три месяца, принцесса Беатрис подарила Елизавете другого щенка корги, которого назвали Сэнди. Хотя королева обожала своих корги, питомцы не всегда отвечали ей взаимностью: в 1980-х годах одна из собак укусила ее за руку так сильно, что пришлось накладывать швы.

После этого случая Елизавета обратилась к помощи зоопсихолога, доктора Роджера Магфорда, чтобы он помог ей "справиться со стаей". Когда специалист посоветовал королеве "заводить меньше собак", она ответила: "Доктор Магфорд, принц Филипп уже сказал мне, что у меня слишком много собак. Если бы мне нужен был совет такого рода, я могла бы сэкономить на вашем гонораре".

Люди,Елизавета Королева,
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