За что Ельцин уволил генпрокурора, который помог стать ему президентом

Алексей Казанник навсегда остался в истории как «человек, уступивший место Ельцину». Это действительно так. Тогда, в 1989 году, да и позже Казанник поддерживал будущего президента страны. Однако в 1994 году они уже не смогли найти общий язык.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Юрист по призванию

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Алексей Иванович Казанник родился в 1941 году в украинском селе Перепись в многодетной семье. После окончания школы Казанник уехал в Темиртау, на строительство Казахстанской Магнитки. Как известно, в 1959 году в Темиртау среди рабочих, недовольных условиями труда, перебоями с продовольствием и водой произошли массовые беспорядки. С этого момента молодой человек твердо решил стать юристом. В 1968 году он окончил юридический факультет Иркутского государственного университета, а спустя 2 года защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Координационная функция местных Советов депутатов трудящихся в современный период (на материалах Восточной Сибири)».

Тогда же в 1970-е годы Алексей Казанник начал заниматься проблемами экологии, вопросами правовой охраны природы. В частности, Казанника попросили написать книгу о Байкале, и он стал одним из его защитников. Неслучайно докторская диссертация, которую Алексей Иванович защитил в 1991 году, называлась «Региональные проблемы правовой охраны природы в СССР». К слову, до 1991 года Казанник являлся доцентом кафедры трудового, экономического и сельскохозяйственного права государственного университета Омска, куда переехал в 1975 году. Позже он был назначен заведующим кафедрой государственного права, управления и советского строительства того же вуза. Впрочем, далеко не все в жизни и карьере Казанника складывалось гладко.

Политическая карьера

Алексей Казанник имел собственный взгляд на события, происходившие в стране. Как пишет Андрей Василевский в своей книге «Кто есть кто в российской политике» (1993 год), почти сразу после ввода советских войск в Афганистан 1979 году во время одной из своих лекций Казанник высказался об этом эпизоде в отрицательном ключе. За это Алексея Ивановича попросту отстранили от публичных выступлений. В 1989 году войска из Афганистана были выведены, а Казанник был избран народным депутатом СССР от Омского национально-территориального избирательного округа. В том же году состоялся I съезд народных депутатов, на котором Казанника избрали в Верховный Совет. Когда он узнал о том, что Борис Ельцин в Совет не попал, он уступил ему свое место.

После этого Алексей Иванович вернулся к преподавательской деятельности в ставшем ему родным Омском университете. Однако Ельцин Казанника не забыл. Став президентом, Борис Николаевич пригласил юриста в Москву. Будучи членом Президентского Совета, Казанник принимал непосредственное участие в разработке новой конституции. Более того, в октябре 1993 года он был назначен Генеральным прокурором Российской Федерации. В тот момент Алексей Иванович полностью поддерживал Ельцина. Но через несколько месяцев пути их разошлись. В марте 1994 году Ельцин подписал приказ об отставке Казанника в связи с тем, что тот был назначен на должность «вне порядка, установленного статьей 102 Конституции Российской Федерации, а также учитывая его просьбу».

«Дон Кихот»

Между тем, как утверждают Александр Звягинцев и Юрий Орлов, авторы издания «Неизвестная Фемида», на самом деле причиной отставки Алексея Казанника стал его отказ выполнить указание Бориса Ельцина о приостановлении процесса амнистии, объявленной Постановлением Государственной думы от 23 февраля 1994 года. По акту амнистии подлежали освобождению из следственного изолятора лица, содержавшиеся там после осенних событий 1993 года. Уйдя в отставку, Казанник начал заниматься организацией «Партии народной совести», которая в действительности функционировала исключительно в Омске. Кстати, многие современные историки, отмечая наивность Казанника, называют его «Дон Кихотом» в политике.