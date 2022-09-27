Кейт Миддлтон почтила память принцессы Дианы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон совершили свой первый официальный визит в Уэльс в статусе принца и принцессы Уэльских. Об этом сообщает Page Six.
Для поездки Кейт Миддлтон выбрала алое пальто LK Bennett, почтив тем самым память принцессы Дианы. Последняя, не успев стать принцессой Уэльской в 1981 году, также отправилась в Уэльс и тоже в красном. Правда, на ней было не пальто, а жакет Donald Campbel.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили остров Англси, где арендовали дом в самом начале совместной жизни. Там же прошли первые месяцы жизни их старшего сына — 9-летнего принца Джорджа.
Ожидается, что в ближайшее время принц Уильям и Кейт Миддлтон прибудут в Холихед, где посетят станцию спасателей и встретятся с волонтерами, а также заедут в церковь Святого Фомы в Суонси, которая превратилась в общественный центр, где помогают людям в тяжелой жизненной ситуации.