Кейт Миддлтон почтила память принцессы Дианы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон совершили свой первый официальный визит в Уэльс в статусе принца и принцессы Уэльских. Об этом сообщает Page Six.

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Для поездки Кейт Миддлтон выбрала алое пальто LK Bennett, почтив тем самым память принцессы Дианы. Последняя, не успев стать принцессой Уэльской в 1981 году, также отправилась в Уэльс и тоже в красном. Правда, на ней было не пальто, а жакет Donald Campbel.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили остров Англси, где арендовали дом в самом начале совместной жизни. Там же прошли первые месяцы жизни их старшего сына — 9-летнего принца Джорджа.