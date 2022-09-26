Короля Карла III назвали требовательным боссом с жесткими методами в работе

Королевский писатель утверждает, что Карл III – «требовательный босс с жесткими методами в работе». Об этом сообщает DailyMail.

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В своей новой книге «Придворные: сила, скрытая за короной» королевский писатель Валентин Лоу описывает нового короля Великобритании как человека с «огромной выносливостью, который работает семь дней в неделю».

«Телефонные звонки поступают в любое время, и даже на Рождество. Он также может в любой момент позвонить кому-то из своих сотрудников», — утверждается в книге.

По словам Лоу, поскольку Карл III очень требователен к себе, он ожидает того же и от персонала, и, порой, бывает довольно вспыльчивым и свирепым по отношению к сотрудникам.

Писатель добавил, что Карл III иногда «попадает под чары» своих советников, и это одна из проблем нового монарха.

«Он не всегда хорошо понимает, к кому из них стоит прислушиваться», — пишет автор.