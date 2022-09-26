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1 час назад

Вьетнамка рассказала, что 40 лет живет на одной воде

Газета.Ru

Жительница Вьетнама утверждает, что отказалась от твердой пищи около 40 лет назад и с тех пор питается только водой с небольшим количеством соли, сахара и лимонного сока, пишет Oddity Central.

Вьетнамка рассказала, что 40 лет живет на одной воде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

63-летняя женщина рассказала, что ее диета позволяет ей быть в отличной форме для своего возраста, кроме того, она забыла про жалобы на здоровье. По словам вьетнамки, вода для нее — основа жизни, она нужна человеку так же, как и растениям.

До 21 года женщина питалась как и все, пока у нее не начались болезни. Она начала жаловаться на зрение, ежедневную тошноту. Анализы показали, что у вьетнамки развилось заболевание крови. Из-за этого тогдашняя студентка отказалась от приема лекарств, думая, что скоро умрет.

Однако ситуацию спас врач, посоветовавший ей пить воду и отказаться от твердой пищи. Медик также попросил никому не называть его имя, потому что его метод был ненаучным. Семья женщины была против такого лечения, полагая, что та умрет от голода. Однако спустя 40 лет вьетнамка, по собственным словам, чувствует себя прекрасно.

Сейчас она сама занимается медициной в качестве благодарности тому врачу, спасшему ей жизнь. Ранее монах из Индии рассказал, что более десяти лет живет с поднятой вверх правой рукой.

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