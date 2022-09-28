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24 минуты назад

Королевский биограф заявила, что Елизавета II призвала Меган Маркл помириться с отцом

Газета.Ruиещё 1

Королева Елизавета II пыталась убедить Меган Маркл наладить отношения с отцом Томасом Марклом. Об этом пишет Page Six со ссылкой на королевского биографа.

Королевский биограф: "Елизавета II призвала Маркл помириться с отцом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Королева видела, насколько разрушительной была ситуация между Меган и ее отцом, она говорила с Меган об этом и пыталась убедить ее поговорить с Томасом», — написала эксперт по королевским делам Кэти Николл в своей книге «Новые королевские особы».

Источник, близкий к королевской семье, сказал Кэти Николл, что покойная королева чувствовала, что с Томасом Маркл поступили не совсем правильно. По мнению Елизаветы II, если бы все было сделано по-другому, то вышло бы лучше. Однако, как именно надо было поступить, не уточнялось.

Томас Маркл должен был вести свою дочь к алтарю в часовне Святого Георгия, но после публикации фотографий, которые были сделаны при его сотрудничестве с папарацци, его не стали приглашать на церемонию. Отношения герцогини Сассекской с отцом ухудшились после того, как она обвинила его в утечке личного письма, которое она написала ему после свадьбы.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что подкаст Меган Маркл будет выходить после завершения траура по Елизавете II.

Люди,Елизавета Королева,
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