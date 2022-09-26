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4 часа назад

Известные фаворитки, которые крутили монархами

Даша Краснова

Трудно обесценить влияние женщин на мужчин, когда рядом с монархом то и дело оказывалась девушка, которая умело могла подчинить его своей власти. "Рамблер" расскажет об известных фаворитках, которые крутили монархами.

Известные фаворитки, которые крутили монархами
Фото: www.gorabbit.ruwww.gorabbit.ru

Анна Болейн

Анна Болейн не была красавицей, зато она была умна и обаятельна. Когда Генрих VIII стал оказывать даме знаки внимания, она вела себя строго. Быть фавориткой она не хотела, а другого статуса он ей предложить не мог, так как состоял в браке. В итоге, очарование Болейн заставила Генриха VIII аннулировать брак и жениться на возлюбленной. Она, в свою очередь, всячески помогала мужу: принимала послов и участвовала в политической жизни. Однако, когда король охладел к Анне из-за постоянных проблем с беременностью, Анну казнили.

Хюррем-султан

Большинство источников утверждает, что будущая хасеки Хюррем Султан, которую европейцы величали Роксоланой, появилась на свет в западноукраинском городе Рогатине. Из наложницы она превратилась в законную жену османского султана Сулеймана Великолепного. Самое интересное, что она действительно оказывала сильнейшее влияние на правителя, была жесткой и властной. Зато она строила мечети в Стамбуле и развивала благотворительность.

Екатерина Нелидова

Любимая императора Павла I окончила Смольный институт и обладала веселым нравом. Все источники говорят о том, что эта связь была платонической и основывалась на схожих религиозных воззрениях. Поэтому даже законная жена не была против их дружбы. При этом девушка пользовалась влиянием императора, продвигая родственников на службе. При этом она постоянно защищала невинных людей от гнева Павла.

Люди,Анна Болейн,
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