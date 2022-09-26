Известные фаворитки, которые крутили монархами

Трудно обесценить влияние женщин на мужчин, когда рядом с монархом то и дело оказывалась девушка, которая умело могла подчинить его своей власти. "Рамблер" расскажет об известных фаворитках, которые крутили монархами.

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Анна Болейн

Анна Болейн не была красавицей, зато она была умна и обаятельна. Когда Генрих VIII стал оказывать даме знаки внимания, она вела себя строго. Быть фавориткой она не хотела, а другого статуса он ей предложить не мог, так как состоял в браке. В итоге, очарование Болейн заставила Генриха VIII аннулировать брак и жениться на возлюбленной. Она, в свою очередь, всячески помогала мужу: принимала послов и участвовала в политической жизни. Однако, когда король охладел к Анне из-за постоянных проблем с беременностью, Анну казнили.

Хюррем-султан

Большинство источников утверждает, что будущая хасеки Хюррем Султан, которую европейцы величали Роксоланой, появилась на свет в западноукраинском городе Рогатине. Из наложницы она превратилась в законную жену османского султана Сулеймана Великолепного. Самое интересное, что она действительно оказывала сильнейшее влияние на правителя, была жесткой и властной. Зато она строила мечети в Стамбуле и развивала благотворительность.

Екатерина Нелидова