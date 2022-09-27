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2 часа назад

Россиянам назвали сферы, где можно заработать много денег

Москва24иещё 4

В России определены три самые высокооплачиваемые сферы деятельности. Об этом стало известно по результатам исследования Росстата.

Россиянам назвали сферы, где можно заработать много денег
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

На третьем месте по уровню заработной платы находятся работники сферы информации и связи – их зарплата составляет около 107,8 тыс. рублей. Второе место занимает добыча полезных ископаемых – 115 тыс. рублей. Первое место принадлежит сфере страхования и финансов, где россияне зарабатывают около 128,8 тыс. рублей.

Как отмечает Росстат, это самая высокооплачиваемая область в июне 2022 года. Самые маленькие зарплаты получают сотрудники гостиниц, кафе и ресторанов – примерно 37,7 тыс. рублей, передает RT.

Ранее Минэкономразвития заявило, что номинальная зарплата россиян к 2025 году вырастет до 80 тыс. рублей, сообщало «Федеральное агентство новостей». Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/globallookpress.com

Люди,Минэкономразвития,Росстат,
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