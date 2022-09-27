Россиянам назвали сферы, где можно заработать много денег

В России определены три самые высокооплачиваемые сферы деятельности. Об этом стало известно по результатам исследования Росстата.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

На третьем месте по уровню заработной платы находятся работники сферы информации и связи – их зарплата составляет около 107,8 тыс. рублей. Второе место занимает добыча полезных ископаемых – 115 тыс. рублей. Первое место принадлежит сфере страхования и финансов, где россияне зарабатывают около 128,8 тыс. рублей.

Как отмечает Росстат, это самая высокооплачиваемая область в июне 2022 года. Самые маленькие зарплаты получают сотрудники гостиниц, кафе и ресторанов – примерно 37,7 тыс. рублей, передает RT.