Россиянам назвали сферы, где можно заработать много денег

В России определены три самые высокооплачиваемые сферы деятельности. Об этом стало известно по результатам исследования Росстата.
На третьем месте по уровню заработной платы находятся работники сферы информации и связи – их зарплата составляет около 107,8 тыс. рублей. Второе место занимает добыча полезных ископаемых – 115 тыс. рублей. Первое место принадлежит сфере страхования и финансов, где россияне зарабатывают около 128,8 тыс. рублей.
Как отмечает Росстат, это самая высокооплачиваемая область в июне 2022 года. Самые маленькие зарплаты получают сотрудники гостиниц, кафе и ресторанов – примерно 37,7 тыс. рублей, передает RT.
Ранее Минэкономразвития заявило, что номинальная зарплата россиян к 2025 году вырастет до 80 тыс. рублей, сообщало «Федеральное агентство новостей». Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/globallookpress.com