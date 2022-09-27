Самые старые люди на Земле: в чем их секрет

Пока бессмертная медуза и шестилучевые губки бьют рекорды долголетия, продолжительность жизни людей несоизмеримо ниже. Тем не менее, и среди нас есть свои долгожители. В чем их секрет?

Фото: Naukatv.ru Naukatv.ru

Жанна Луиза Кальман, 122 года

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Она родилась 21 февраля 1875 года, за 14 лет до возведения Эйфелевой башни. Кажется невероятным, но именно в это время выпускают свои новые книги Жюль Верн, Достоевский, Марк Твен, Островский и Лесков, в Стамбуле открывают «Тюнель» — второй в мире после лондонского метрополитен, Жорж Бизе ставит оперу «Кармен», Чайковский создает «симфонию № 3», а Ван Гог пишет в Арле свою знаменитую «Звездную ночь над Роной».

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«Он был грязен, плохо одет и хмур, от него дурно пахло спиртным» — так Кальман описала Ван Гога, встретив его в лавке своего отца. Жанна Кальман выросла и всю жизнь прожила в Арле; лишь единожды она переехала — на соседнюю улицу, совершив тем самым путешествие длиной в 15 метров.

Повзрослев, Жанна и сама не придерживалась здорового образа жизни — ежедневно выпивала бокал портвейна или красного вина и курила до 117 лет.

Умерла Жанна Кальман 4 августа 1997, прожив 122 года и 164 дня. Пока побить рекорд ее долголетия не удалось никому. Президент Франции Жак Ширак называл ее бабушкой нации, а на могиле ее и вовсе написано: «la doyennе e de l’humanite» — глава человечества.

А был ли рекорд?

Все это слишком невероятно, и, конечно, находились те, кто сомневался в реальности этой истории. Так, врач-гериатр Валерий Новоселов и математик Николай Зак, изучив данные, предположили, что долгожитель мадам Кальман — вовсе не Жанна Луиза, а ее дочь Ивонн, якобы умершая в 1934-м году от пневмонии. К такому выводу ученые пришли, сравнив фотографии женщин в молодости и подписи к ним.

В пользу этой версии говорит и то, что имени Ивонн на семейном склепе нет, якобы, будучи живой, Ивонн из суеверия не хотела упоминания своего имени на могиле. Защитники Жанны Кальман объясняют, что здесь указаны имена членов семейства, похороненных уже после 60-х.

Верификатор долгожителей

Поиски причин долголетия стали делом всей жизни профессора демографии и эпидемиологии Жан-Мари Робина из Сорбонны. Именно он ввел термин «супердолгожители», изучая дело тогда еще 115-летней Кальман. Исследуя лимиты человеческой жизни, ученый в основном работал с цифрами, Кальман стала для него исключением.

До 1989 года долгожителями считались те, кто перешагнул порог в 100 лет. Случай Кальман был уникален. Его даже поначалу оставили за пределами исследования. Но время шло, а Жанна все еще была жива, и Жан-Мари сдался: «Это было невероятно, я должен был увидеть собственными глазами. Мы должны были подтвердить ее возраст, потому что почти 100 процентов исторических случаев долгожительства — просто чушь».

К примеру, фотоснимок 1927 года якобы запечатлел китайца Ли Цинъюня в возрасте 250 лет. В руках у старца корень его долголетия — лекарственное растение. Согласно легенде Ли Цинъюнь советовал: «Удерживайте тише сердце, сидите как черепаха, идите бодрым подобно голубю и спите подобно собаке». Поговаривают, что старец дожил до 256 лет, но этот запредельный возраст, конечно, не подтвержден. Даже по поводу даты его смерти данные расходятся. Что уж говорите о дате рождения, предположительно в XVII веке?

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Находя потенциального долгожителя, команда запрашивала официальные источники о документальных подтверждениях рождения и жизни интересующей персоны. В случае с Кальман историю ее рода смогли проследить вплоть до XVI века.

Были подняты документы всей жизни Жанны Кальман, вплоть от ее рождения. Среди них договор пожизненной ренты, который 90-летняя мадам Кальман заключила в 1965 году с 47-летним адвокатом Андре-Франсуа Раффре. 30 лет юрист выплачивал старушке по 2500 франков ежемесячного жалованья, но ушел из жизни раньше ее, так и не дождавшись квартиры. Ренту продолжила платить жена Раффре, но потом не стало и ее. «Что ж, в жизни бывают плохие сделки!», — заключила Жанна Кальман.

У нас огромное количество документов, которые подтверждают эту удивительную жизнь! Почти для всех в профессиональном мире, случай Жанны Кальман — это самый подтвержденный верифицированный случай в Мире! Она любила пробовать новое, обожала музыку, театр и спорт, не работала, была просто респектабельной леди. Забавно, что жизнь ее была такой пустой, но такой долгой. А на счет вина, курения и Ван Гога — оспаривать не берусь, но слишком уж журналисты любили раздувать легенды вокруг нее, — Жан-Мари Робин.

Сестра Андре, 118 лет

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Сейчас титул старейшего жителя планеты несет проживающая на юге Франции монахиня — сестра Андре. В этом году ей исполнилось 118 лет. (Японка Канэ Танака, до недавнего времени обладатель действующего титула самого старого человека в мире, недавно скончалась в возрасте 119 лет).

Сестра Андре, в миру Люсиль Рандон, родилась 11 февраля 1904 года. Почти век назад Люсиль Рандон служила в Париже гувернанткой. Потом, в 1944 году, приняла постриг и посвятила себя сиротам и старикам. 30 лет работала в приютах и домах престарелых — в Савойе и Виши.

Последние годы женщина проживает в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре. До сих пор не отказывает себе в бокале любимого французского вина, а дни рождения отмечает обязательным шоколадным тортом.

Сестра Андре уже давно стала национальной гордостью и достопримечательностью Тулона. С самого начала, в обители престарелых отвечает за нее Давид Тавелл, за 11 лет он стал настоящей «дуэньей» и верным другом для пожилой женщины, которая в последнее время стала совсем плохо слышать и перестала ходить. Но сестра Андре сохраняет бодрость духа и не разучилась радоваться жизни.

Жизнь доставляет мне удовольствие, когда я могу доставить радость кому-то другому. А самое большое счастье — когда ко мне приходят мои пра-правнуки — мальчику 8, а девочке 12. В 100 лет я была в превосходной форме! Ежедневно вставала в шесть утра, чтобы собрать букет цветов для нашей часовни. Могла полностью себя обслуживать — есть, ходить и помогать другим. Чувствовала себя отлично, но за последние годы сильно сдала. Постоянно прибегать к чужой помощи для меня катастрофа, не знаю, какие у Бога планы, но он все-таки перегибает палку. Когда тебе исполняется 85 — это прекрасно, а 116 — явный перебор, — сестра Андре.

Дети, с которыми она работала в молодости, сейчас навещают ее, уже сами будучи дедушками и бабушками.

Вообще, во Франции людей старше 60-и, как и в России — четверть населения страны. Но средняя продолжительность жизни почти на 12 лет больше — 82,8 года. Этот возраст здесь называют третьим, а полмиллиона таких возрастных французов постоянно проживают в домах престарелых, нередко добираясь до 4-ого возраста — под 100 лет. Но сестра Андре все-таки исключение. И все же — не единственное.

Жанна Ботт, 116 лет

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Совсем немного до своего 117-ти летия не дожила еще одна француженка. И снова жительница Лазурного берега, Жанна Ботт из Перпиньяна.

Она родилась 14 января 1905 года в Крепости Мон-Луи, где ее отец служил унтер-офицером. Пятьдесят лет женщина трудилась бухгалтером в гараже на бульваре Пуанкаре. Замуж не выходила, детей не имела, к врачам практически не обращалась.

До 112-летнего возраста особых проблем со здоровьем не испытывала, сама передвигалась на ходунках, читала прессу. Единственное, что подводило — слух. Здоровье женщины неожиданно резко ухудшилось к 114-й дате рождения, и через два года Жанны Ботт не стало.

Секрет долголетия

Так в чем же заключается секрет долголетия? Неужели Лазурный берег и правда эпицентр долгой жизни и здоровья? И так ли целебно вино, как утверждают французы, употребляющие этот алкогольный напиток чуть ли не до последнего вздоха? Или дело в том, что человек умеет находить радости жизни?

In vino veritas

По статистике каждый второй французский пенсионер до глубокой старости не отказывает себе в бокале Бон аппети, а каждый второй француз может остановиться на одном бокале вина. В небольших дозах этот напиток и правда помогает усвоению пищу, разжигает аппетит, помогает расслабиться и способствует выработке гормонов счастья. Однако, выпивание каждый день может привести к алкоголизму.

А вот польза потребления чистой воды — это доказанный факт. И, кстати, почему-то большинство из нас не договаривает мудрое изречение, которое гласит: «In vino veritas, in aqua sanitas. Что с латыни переводится дословно, как «Истина — в вине, здоровье — в воде».

Прогресс

С 1950-х годов количество долгожителей в западных странах удваивается каждые 10 лет. Прежде всего, ученые связывают этот рост с уровнем самой жизни — экономикой и, конечно, медициной. Так, в 50-е во Франции было около ста долгожителей, в 60-е — более 200, а в 90-е — более 3000 человек.

Климатические условия и питание

Но, при общих вводных, есть еще и водные субтропики — именно климат добавляет Лазурному Берегу очков и пару лет к средней продолжительности жизни, по сравнению с остальной Европой. Зима мягче, солнца много, еда полезная. Основу средиземноморской диеты составляют оливковое масло, морепродукты, овощи и фрукты, способствующие профилактике хронических заболеваний. В то время как на севере люди испытывают дефицит ультрафиолета, фруктов и овощей, в их рацион преимущественно входят жирное мясо, картофель и другие калорийные продукты.

Искусство жить

В 1990-е годы группа французских ученых, включая Жан-Мари Робина и Мишеля Аллара начали исследование секрета долгожителей. За годы работы были опрошены 900 старожилов, но истина была где-то рядом, секреты долголетия у каждого были разные. В итоге их отсортировали по общим критериям — работе и еде.

Жанна Кальман, например, никогда не работала и не испытывала голод, жила в собственное удовольствие — это ее секрет долголетия. Сестра Андре, напротив, и голодала, и работала всю жизнь на благо других. Кто-то никогда не ел шоколада, другой ел всегда… Это не работает. Два долгожителя совершенно разные. В нашей выборке есть и бывшие курильщики, и те, кто вообще не курили, люди с высшим образованием и те, которые никогда не ходили в школу… Но нам так и не удалось выявить факторы риска и раскрыть секрет долголетия, — профессор Жан-Мари Робин.

Единственное, что помимо любви к шоколаду, объединяет двух рекордсменок, Люсиль Рандон и Жанну Кальман — обе они сохранили ясность ума, доказав, что деменция — не непременная спутница старости.

Свой мозг Жанна Кальман завещала науке для исследований, но по странному стечению обстоятельств, старейшую женщину планеты похоронили на следующий день после смерти. Так что она буквально унесла свой секрет в могилу.

Но спустя 10 лет после ее смерти, генетикам удалось найти кое-что интересное в ДНК других долгожителей. У старожилов реже встречается изоформа гена, которая связана с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнью Альцгеймера.

Тем не менее, ученые-геронтологи утверждают, что продолжительность жизни требует общего подхода ряда различных факторов, некоторые из которых стартуют прямо с рождения и играют роль на протяжение всей жизни. Многое зависит от комбинации наследственности, уровня жизни, окружающей среды, жизненных обстоятельств и даже просто умения радоваться жизни. Во Франции даже есть расхожее выражение: «Art do vie» — искусство жить. Похоже, что в овладении им и кроется секрет долголетия.