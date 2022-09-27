Борис Моисеев: биография, личная жизнь, фото

Советский и российский артист, певец и хореограф Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года на 69-м году жизни. В последние годы у артиста были серьезные проблемы со здоровьем, он почти не выходил в свет и переживал последствия перенесенных инсультов. "Рамблер" расскажет самое интересное о жизни одной из самых ярких звезд российской эстрады.

Фото: Legion Media Legion Media

Борис Моисеев. Рожден в колонии

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- Настоящая фамилия Моисеева - Мойсес. Его мать - польская еврейка, а своего отца мальчик так никогда и не увидел.

- Боря Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве. И случилось это не в роддоме, а в женской исправительной колонии. Так, его мать Геня Борисовна, отбывала срок по политической статье. Сам Борис позже рассказывал, что мать наказали за резкие слова о коммунизме: "с**ть я хотела на вашу Коммунистическую партию".

- Известно, что отец Бориса работал в той же колонии, и старался, чтобы Геня Борисовна побыстрее оказалась на свободе. Певец полагал, что отец работал начальником блока.

- Это был третий ребенок Гени Борисовны. И она мечтала о девочке, потому как два сына у нее уже были. Всю беременность женщина шила девчачью одежду и, когда родился мальчик, все равно часто одевала его в девичью одежду.

- Геня Борисовна была образованной женщиной, владеющей тремя языками. Однако отец ее старших детей пропал на фронте (позже выяснилось, что он завел семью в Литве) и женщине пришлось работать на Могилевском кожевенном заводе, чтобы прокормить троих детей.

- В детстве Борис рос слабым, поэтому мама отдала его не на спорт, а в танцы. Это увлечение определило его жизненный путь, именно танцуя, замкнутый мальчик превращался в артиста. И уже в 14 лет Борис поступил в минское хореографическое училище.

Эпатажный танцор

После училища карьера Бориса развивалась стремительно:

Он попал в балетную труппу Харьковского оперного театра;

Из артиста массовки дорос до хореографа-постановщика;

Позже он перебрался в литовский Каунас и стал балетмейстером оркестра «Тримитас»;

Создал свое трио "Экспрессия" с двумя эффектными танцовщицами и стал работать в эстрадном жанре;

В популярном приморском варьете «Юрас Перле» трио заметила Алла Пугачева и пригласила в Москву. Борис с коллективом стал гастролировать с Примадонной, Владимиром Пресняковым и Кристиной Орбакайте;

В 1987 году коллектив отправился в самостоятельное плавание. За четыре года "Экспрессия" выступала в Италии, Франции и даже США.

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После развала СССР коллектив вернулся на родину. Моисеев сумел привлечь к сотрудничеству легендарных Boney M, создав с их участием масштабный спектакль «Боря М+Бони М».

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И наконец, Борис Моисеев запел. Его трио с тех пор стало называться «Борис Моисеев и его леди». Публика не сразу радушно восприняла необычный образ и стиль артиста, но постепенно он нащупал свой путь.

В 1995 году вышел спектакль «Дитя порока», а в 1996 году - «Падший ангел». По словам самого Моисеева, это спектакль-исповедь, в котором явно прослеживается его собственная судьба:

«Я пою о трагедии и о любви. Я всегда показываю глубину человеческих чувств, кто бы ни был ими связан — мужчина и женщина, мужчина и мужчина. Это любовь со всеми её взлётами и падениями. Я играю на сцене историю чувств».

В 1998 году «Падший ангел» показали на Бродвее в театре «Beacon Theatre».

Спектакли вызвали большой резонанс в обществе, а вышедшая песня Моисеева "Голубая луна" и вовсе взорвала всеобщий интерес вокруг артиста. Он стал первым открытым ЛГБТ-представителем на российской эстраде.

После этого он выпустил настоящие хиты, такие как «Петербург-Ленинград», «Глухонемая любовь» или «Две свечи». Песню «Глухонемая любовь» Борис посвятил памяти мамы. Пока артист гастролировал по Америке, в 1989 году, в квартиру женщины вломился пьяный глухонемой человек. Он перепутал двери и ударил женщину костылем. Удар стал смертельным.

Карьера артиста тем временем била ключом: он снимался в кино, участвовал в шоу и был ведущим шоу "Модный приговор".

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В 2006 году Моисеев получил звание Заслуженного артиста России, а уже в 2010 году у звезды случился инсульт, серьезно подорвавший ему здоровье.

О личной жизни артиста было известно слишком немногое. Еще в 1991 году Моисеев дал интервью «Аргументам и фактам», в котором признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, но потом попытался "переиграть" свои слова. Через 20 лет он сообщил СМИ о своем браке с гражданкой США Адель Тодд, но в этот брак мало кто поверил.

Последние годы

После инсульта в 2010 году левую часть тела Моисеева парализовало и он долго восстанавливался в США. После этого он дал всего лишь несколько концертов и только в 2014 году В 2014 году он спел песню «Не важно» дуэтом с Ириной Билык и «Я бальник» со Стасом Костюшкиным.