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39 минут назад

Mirror: Карл III назначит принца Эндрю "главным выгульщиком собак"

Газета.Ru

62-летний принц Эндрю при правлении короля Карла III может стать лишь выгульщиком для корги королевы. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на королевского эксперта Найджела Коуторна.

Карл III назначит принца Эндрю "главным выгульщиком собак"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Коуторн утверждает, что принцу Эндрю грозит полное изгнание из королевской семьи, а его основная роль сведется к уходу за корги Елизаветы II. По его мнению, Карл III не видит для своего брата будущего в королевской семье, несмотря на поблажки, которые новый монарх дал своему опозоренному младшему брату во время траура по Елизавете II.

После смерти королевы стало известно, что ее любимые корги Муик и Сэнди останутся жить в Виндзоре в Королевской ложе, а ухаживать за ними будет принц Эндрю и его экс-супруга Сара Фергюсон.

Люди,Сара Фергюсон,Елизавета II,
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