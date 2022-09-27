Карл III назначит принца Эндрю "главным выгульщиком собак"

62-летний принц Эндрю при правлении короля Карла III может стать лишь выгульщиком для корги королевы. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на королевского эксперта Найджела Коуторна.

Коуторн утверждает, что принцу Эндрю грозит полное изгнание из королевской семьи, а его основная роль сведется к уходу за корги Елизаветы II. По его мнению, Карл III не видит для своего брата будущего в королевской семье, несмотря на поблажки, которые новый монарх дал своему опозоренному младшему брату во время траура по Елизавете II.