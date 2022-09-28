Почему Андропов боялся своего преемника на посту главы КГБ

Виталий Федорчук, руководивший КГБ всего чуть больше полугода, был одним из тех людей, которых боялся даже Юрий Андропов, который в свое время тоже возглавлял комитет. По всей видимости, основания для этого у Андропова были серьезные. Тем более, что вовсе не Юрий Владимирович назначил Федорчука на упомянутый пост.

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Карьера в КГБ

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Виталий Васильевич Федорчук не собирался становиться чекистом. Уроженец украинского села Огиевка мечтал о профессии журналиста и после окончания семилетки некоторое время работал в районных многотиражках. Однако, как утверждает Александр Колпакиди, автор издания «Щит и меч. Руководители органов госбезопасности», в 1936 году возрасте 18 лет Федорчук неожиданно все бросил и поступил в Киевское военное училище связи имени Калинина. Спустя 3 года он был зачислен в Центральную школу НКВД СССР в Москве, а через много лет окончил и Высшую Краснознаменную школу КГБ. Виталий Васильевич служил в Монголии, во время Великой Отечественной войны – в «Смерш», а после победы – в Австрии и ГДР.

В 1970 году, как пишет в своей книге «"Смерть шпионам!": военная контрразведка "Смерш" в годы Великой Отечественной войны» Александр Север, Виталий Федорчук возглавил КГБ Украинской ССР. В то время в ходу была мрачная шутка: «Когда в Москве стригут ногти, в Киеве рубят руки». Дело в том, что на Украине прокатились волны арестов диссидентов, и реальных, и мнимых. Позже Виталий Васильевич вспоминал о том, что масштабность борьбы с диссидентами была обусловлена требованиями председателя КГБ СССР Юрия Андропова. Якобы Андропов распорядился, чтобы на Украине ежегодно отправляли за решетку 10-15 человек. Федорчук утверждал, что ему с трудом удалось добиться того, чтобы это количество было снижено до 1-2 диссидентов в год.

Андропов и Федорчук

Однако Виталий Федорчук все же проявлял определенное рвение в работе, и в 1982 году он занял пост председателя КГБ СССР. Тогда Юрий Андропов, назначенный секретарем ЦК КПСС, это место оставил. Как считает Василий Придеин, автор издания «Азбука вождей», Андропов предпочел бы доверить руководство КГБ Виктору Чебрикову, но осторожность не позволила ему протолкнуть своего кандидата. Даже когда Леонид Брежнев напрямую спросил Юрия Владимировича о его предпочтениях, он уклонился от ответа, сказав: «Это вопрос генерального секретаря». Поэтому Брежнев и выдвинул Федорчука, к которому благоволил. Андропову назначение Федорчука его преемником не понравилось. Он выказывал недовольство тем, что Федорчук поставил под сомнение кое-какие его реорганизации в комитете.

Но Юрий Андропов не просто чувствовал неприязнь к Виталию Федорчуку, он его боялся. По крайней мере, на этом настаивает Леонид Млечин, автор издания «Председатели КГБ: рассекреченные судьбы». Андропов знал о том, какими возможностями располагает комитет, поэтому он остерегался вести беседы рядом с телефонными аппаратами. Кроме того, по мнению Юрия Владимировича, проявлявший опасную самостоятельность Федорчук был близок к первому секретарю ЦК компартии Украины Владимиру Щербицкому, который по слухам должен был сменить Брежнева. Андропов осознавал, что во власти влияние КГБ было огромно. Немаловажную роль сыграл и тот факт, что Федорчук был назначен самим генеральным секретарем.

Опасный человек

Возможно, именно страх Юрия Андропова перед Виталием Федорчуком и заставил его снять его с поста председателя КГБ СССР. Это произошло почти сразу после того, как Андропов стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. Проработав на Лубянке чуть больше полугода, Федорчук был переведен в кресло министра внутренних дел СССР. Виталия Васильевича тут же наградили званием генерала армии, «компенсировав» ему тем самым причиненный «моральный ущерб». Однако, если верить Николаю Зеньковичу, автору издания «Покушения и инсценировки: от Ленина до Ельцина», ни в одной из служб Федорчука не любили и боялись. Причины тому — жестокий необузданный нрав, солдафонство, прямолинейность и приверженность к запретам (например, милиционерам запрещено было иметь садово-огородные участки и автомобили).