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3 часа назад

Скончался исполнитель хита Gangsta’s Paradise рэпер Кулио

Вечерняя Москва

Рэпер Coolio (настоящее имя — Артис Леон Айви-младший) скончался на 60-м году жизни. Об этом в среду, 28 сентября, сообщило издание TMZ со ссылкой на менеджера артиста.

Скончался исполнитель хита Gangsta’s Paradise рэпер Кулио
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что артист был в гостях у друга, когда почувствовал себя плохо. Он пошел в туалет, но через какое-то время так и не вернулся в комнату. Друг Coolio окликнул его, но тот не отозвался. Тогда он вошел в туалет и увидел музыканта лежащим на полу. Он вызвал врачей, но по прибытию они только констатировали смерть рэпера.

Предположительной причиной смерти звезды назвали остановку сердца.

Кулио известен по хитам Gangsta's Paradise и Fantastic Voyage. Он записал шесть студийных альбомов, получил премии «Грэмми», MTV Video Music Awards и American Music Awards.

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