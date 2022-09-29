Скончался исполнитель хита Gangsta’s Paradise рэпер Кулио

Уточняется, что артист был в гостях у друга, когда почувствовал себя плохо. Он пошел в туалет, но через какое-то время так и не вернулся в комнату. Друг Coolio окликнул его, но тот не отозвался. Тогда он вошел в туалет и увидел музыканта лежащим на полу. Он вызвал врачей, но по прибытию они только констатировали смерть рэпера.