Мифы и реальность о советских дальнобойщиках

Дальнобойщики всегда привлекали к себе внимание. Аккуратный внешний вид сейчас является редкостью, но в СССР водители международных рейсов ездили в белых рубашках с галстуком, автомобили и автобусы выглядели не менее нарядно.

Фото: Car.ru Car.ru

Те, кто жил в Советском Союзе, помнят, насколько сложно было выехать за границу, в том числе в социалистические страны. Водители-дальнобойщики представляли интересы СССР, они относились к транспортной компании Sovtransavto («Совтрансавто»).

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В то время ходили слухи, что водителей не брали в данную организацию, если они не владели каким-либо зарубежным языком, и что претендентов подвергают особой проверке. Утверждали, что попасть в данную структуру можно было по коррупционной схеме.

Стать работником «Совтрансавто» было непросто, так как уровень данной структуры был выше обычных автотранспортных предприятий. Все претенденты должны были соответствовать требованиям: внушительный стаж вождения седельных тягачей или автобусов, наличие первого класса, обязательные письменные рекомендации с прежнего места работы.

Особое место занимало заполнение специальной анкеты и стандартная проверка в КГБ, так как водители представляли интересы Советского Союза в ближних и дальних странах.

Подготовка каждого автопоезда или автобуса с надписью «Совтрансавто» сопровождалась рядом обязательных мероприятий.

После оформления нужных документов водители продолжали работать на внутренних рейсах и параллельно учились на курсах зарубежных языков.

Им также преподавали транспортное законодательство стран Запада и другие обязательные дисциплины, которые в зарубежной командировке могли быть полезны.

По окончании спецкурсов претенденты сдавали экзамены и получали удостоверение водителя-международника.

Их не сразу отправляли в капстраны. Как правило, на протяжении 1-2 лет они ездили по дорогам Венгрии, Болгарии, Польши, Румынии, ГДР, Чехословакии и Югославии, входивших в СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи). Вслед за этим водителям открывался путь в дальнее зарубежье.

Из подвижного состава в «Совтрансавто» имелись седельные тягачи с полуприцепами марки МАЗ, Mercedes, LIAZ и другие. В кабинах некоторых зарубежных седельных тягачей на полу, между креслами, имелась вмонтированная в пол мини-газовая плитка, а сам баллон размещался в безопасном месте. Таким образом, водитель мог приготовить в дороге, во время отдыха, горячую пищу, вскипятить чай или сварить кофе.

В «Совтрансавто» использовались также и автобусы для дальних рейсов, в основном, двух марок: венгерские Ikarus-256 и отечественные ЛАЗ-699М «Турист».

Автобусы обслуживали маршруты советского международного агентства Intourist («Интурист») и имели соответствующую надпись на борту.

Водители обязаны были строго придерживаться действующих правил и выполнять требования, которые касались одежды. Помимо аккуратной причёски и вежливого обращения с зарубежными туристами, рекомендовалось находиться за рулём в светлой рубашке с галстуком. Данная установка распространялась на водителей туристических автобусов, обслуживавших иностранцев.