Китайский учитель стал звездой соцсетей из-за почерка

На аккаунт учителя Чжана Шифэна в соцсетях подписано более 560 тысяч человек. Он публикует на своей странице видеоролики, в которых что-то пишет мелом на доске, тщательно выводя иероглифы. Ученики и зрители признаются, что его почерк вызывает у них восторг.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Чжан признается, что каллиграфия его привлекала с детства. ПО его словам, с помощью красивого почерка он старается оказывать положительное влияние на своих учеников в их повседневной работе, чтобы они смогли понять и почувствовать очарование китайского письма и китайской культуры.