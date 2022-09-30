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3 часа назад

Китайский учитель стал звездой соцсетей из-за почерка

Мир новостей

На аккаунт учителя Чжана Шифэна в соцсетях подписано более 560 тысяч человек. Он публикует на своей странице видеоролики, в которых что-то пишет мелом на доске, тщательно выводя иероглифы. Ученики и зрители признаются, что его почерк вызывает у них восторг.

Китайский учитель стал звездой соцсетей из-за почерка
Фото: Мир новостейМир новостей

Чжан признается, что каллиграфия его привлекала с детства. ПО его словам, с помощью красивого почерка он старается оказывать положительное влияние на своих учеников в их повседневной работе, чтобы они смогли понять и почувствовать очарование китайского письма и китайской культуры.

Имея специализацию в области искусства, Чжан стал практиковать свой почерк более 10 лет назад, когда начал работать учителем. Он надеялся, что это умение поможет сделать его уроки более привлекательными.

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