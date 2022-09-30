Юрий Любимов: этапы жизни и творчества режиссера

Народный артист РФ, лауреат Сталинской премии II степени, Государственной премии России и реформатор российского театра Юрий Любимов поставил в Театре на Таганке более 100 спектаклей. По словам самого режиссера, он проработал на театральном поприще 80 лет. Вспоминаем главные этапы творческого пути мастера.

Фото: ТАСС ТАСС

Как Любимов создал Театр на Таганке

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В 1960-х годах Московский театр драмы и комедии, основанный в 1946 году, оказался одним из наименее посещаемых в Москве. Занимавший с момента основания театра пост худрука Александр Плотников ушел в отставку. Ему на смену в 1964 году пришел актер Театра имени Вахтангова Юрий Любимов, который к этому времени уже поставил свой первый спектакль на сцене Театра имени Вахтангова по пьесе Александра Галича "Много ли человеку надо".

Театр на Таганке открылся спектаклем Любимова, поставленным по пьесе Бертольта Брехта "Добрый человек из Сезуана". В актерский коллектив театра вошли выпускники курса Любимова из Щукинского театрального училища и актеры Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Леонид Филатов, Вениамин Смехов и другие.

Первый успех Таганки

Мировая известность к театру пришла в 1976 году, когда на театральном фестивале БИТЕФ в Югославии спектакль "Гамлет" был удостоен Гран-при. В этой постановке Владимир Высоцкий сыграл свою самую знаменитую театральную роль. В 1980 году Юрий Любимов получил первую премию на II Международном театральном фестивале "Варшавские театральные встречи".

Под руководством Любимова Таганка приобрела репутацию самого авангардного театра страны. В 1970-е годы театр приобрел не только всесоюзную, но и мировую известность.

Лишение режиссера советского гражданства

В 1980-х годах у Любимова возник конфликт с партийным руководством СССР. После смерти Высоцкого власти запретили спектакль, посвященный памяти артиста. Кроме того, под запрет попала постановка Любимова по "Борису Годунову". В 1984 году в интервью Times Любимов раскритиковал культурную политику руководства СССР.

После этого режиссер был освобожден от должности худрука Театра на Таганке. Затем последовал указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1984 года за подписью Константина Черненко о лишении Любимова советского гражданства. Имя Любимова исчезло с афиш и программок Театра на Таганке, а сам режиссер оказался в вынужденной эмиграции.

Руководителем театра был назначен Анатолий Эфрос. После его смерти в 1987 году театр в течение двух лет возглавлял советский и российский актер театра, кино и режиссер Николай Губенко.

В эмиграции

В годы вынужденной эмиграции режиссер сотрудничал с театрами Великобритании, Австрии, Италии, Германии, Франции, США. Среди его постановок "Евгений Онегин" в Боннской опере, "Саламбо" в парижской "Гранд-опера", "Пир во время чумы", "Мастер и Маргарита" в стокгольмском Королевском драматическом театре, "Страсти по Матфею" в "Ла Скала", "Золото Рейна" в лондонском "Ковент Гарден", удостоенные высших театральных наград.

После возвращения в Москву

В мае 1988 года Юрий Любимов вернулся в Москву. Через год режиссеру было возвращено советское гражданство, а его имя как художественного руководителя вновь появилось на афишах Таганки. На ее сцене он восстановил спектакли "Борис Годунов" и "Владимир Высоцкий", осуществил новые постановки "Самоубийца", "Живаго", "Театральный роман", "Шарашка", в котором сам режиссер сыграл роль Сталина, и другие.

Раскол труппы Таганки

Вскоре между художественным руководителем Театра на Таганке Юрием Любимовым и частью труппы возник конфликт, после которого в труппе театра произошел раскол. Часть актерского состава после конфликта с Любимовым перешла в театр под руководством Николая Губенко "Содружество актеров Таганки", который расположился в новом здании Театра на Таганке.

Новый виток конфликта с труппой

Юрий Любимов официально покинул пост худрука Театра на Таганке 16 июля 2011 года. Причиной ухода послужил конфликт на гастролях в Праге, где артисты на открытой репетиции потребовали выплатить им гонорар.

В свой 97-й день рождения режиссер рассказал в интервью ТАСС, что не вернулся бы в театр на Таганке и что он "не меняет своих решений", а также сообщил, что ему хотелось сохранить в театре, здание которого в настоящее время закрыто на ремонт.