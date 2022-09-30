Слишком скупой мужчина попал под суд из-за своего поведения

Скупой житель города Уоррингтон, графство Чешир, Великобритания, который заставлял свою возлюбленную считать дрова, следил за экономией таблеток для посудомоечной машины и запретил ей покупать подарки для внуков, попал под суд по обвинению в домашнем насилии. О слишком экономном мужчине рассказало издание Daily Mail.

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55-летний Майкл Марш унаследовал существенное состояние от своей покойной матери, но стал настолько одержим экономией и созданием финансовой подушки, что отказывался делиться деньгами с 54-летней возлюбленной Эйлен Тилл. Марш заставлял Тилл вставать среди ночи, чтобы проверить, не пропали ли дрова из дровницы, так как подозревал соседа в их краже.

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За время 15-летнего романа с Тилл мужчина купил дом за наличные и взял ссуду на 50 тысяч фунтов (3,1 миллиона рублей) на ремонт. Тилл помогла ему выплатить ссуду. Во время онлайн-встречи, которую проводила Тилл, Марш выпил 15 чашек кофе и не предложил ей ни одной. Он кричал на нее, когда она взяла на себя волонтерскую работу, чтобы помочь бездомным на Рождество. Женщине приходилось ходить на работу и общаться с друзьями и делать вид, что все в порядке, хотя поведение партнера сильно беспокоило ее.

Тилл пришлось лгать, что ее угостили обедом, когда она встречалась с дочерью, чтобы британец не ругал ее за растрату денег. Когда она высказывала Маршу свое недовольство, он в дождь заставлял ее спать на улице. В конце концов, он выселил ее из дома стоимостью 300 тысяч фунтов (19,1 миллиона рублей).

Марш попал под суд, где его обвинили в неподобающем поведении и нападении на человека. Приговор будет озвучен позднее. В суде сообщили, что мужчина получил крупное наследство от покойной матери в 2019 году, но был так сконцентрирован на деньгах, что говорил, что даже у бездомных должны быть сбережения.

Мужчина отрицал обвинения в неподобающем поведении и нападении и заявил, что Тилл выдумала эту историю после того, как он направил ей уведомление о выселении.