Опубликован портрет короля Карла III и принца Уэльского с супругами в трауре

Согласно подписи к фотографии, она была сделана в Букингемском дворце 18 сентября - накануне похорон королевы Елизаветы II. В тот вечер король и его наследник устраивали прием для мировых лидеров, прибывших в Великобританию для участия в церемонии. Поскольку мероприятие было организовано лишь для работающих членов королевской семьи, на него не были приглашены принц Гарри и Меган Маркл, а также принц Эндрю.