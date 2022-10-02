Опубликован портрет короля Карла III и принца Уэльского с супругами в трауре

Букингемский дворец опубликовал официальный портрет короля Великобритании Карла III, его наследника принца Уэльского и их супруг, королевы-консорта Камиллы и принцессы Уэльской Кэтрин. Снимок появился на официальной странице королевской семьи в Instagram.
Согласно подписи к фотографии, она была сделана в Букингемском дворце 18 сентября - накануне похорон королевы Елизаветы II. В тот вечер король и его наследник устраивали прием для мировых лидеров, прибывших в Великобританию для участия в церемонии. Поскольку мероприятие было организовано лишь для работающих членов королевской семьи, на него не были приглашены принц Гарри и Меган Маркл, а также принц Эндрю.
Поклонники королевской семьи оставили множество восторженных комментариев под публикации - многие особенно тепло отозвались о Кейт Миддлтон.
"Как принцессе Уэльской удается выглядеть так хорошо на любой фотографии?", "Кейт - настоящая королева", "Я просто обожаю ее королевское высочество принцессу Кэтрин. Она - просто чистое совершенство. Хотелось бы когда-нибудь с ней повстречаться", - написали пользователи сети.