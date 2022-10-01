Как сложились судьбы олимпийских чемпионов. Где сейчас игроки золотой сборной СССР

Олимпийских чемпионов Сеула разбросало по миру. А кого-то уже нет в живых.

Алексею Прудникову не удалось выступить на Олимпиаде-1988. Юный Харин, впоследствии первый русский в «Челси», был удивительно хорош и получил от Бышовца максимум игровых минут в рамке. Но именно бывший вратарь «Спартака» и «Динамо» сегодня главное связующее звено для чемпионов Сеула: поддерживает коммуникацию с партнёрами, разбросанными по миру, устраивает встречи. А больше этим заняться некому — у чиновников от спорта есть дела поважнее.

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Между тем сегодня легендарной победе СССР над Бразилией исполняется 34 года. Где теперь герои тех Игр? Если кто и располагает более-менее полной информацией на этот счёт, так только Прудников.

— Когда последний раз чемпионы Сеула собирались вместе? — Более-менее полным составом — на 30-летие победы, в 2018-м. Вдвоём с Юрием Давыдовым, президентом команды артистов «Старко», собирали ребят. Сами искали деньги, чтобы людям билеты оплатить, обзванивали, приглашали.

— Олимпийский комитет или РФС не помогли? — О чём вы говорите? Кому мы нужны? Нас даже в Москве на футбольные мероприятия не приглашают.

— Кто в последний раз не доехал? — Точно не было Димки Харина. В его клубе главный тренер сменился, и он не смог отпроситься с работы. Лёшки Михайличенко — кажется, тоже. Кто мог, прилетел — Янонис, Нарбековас, Кузнецов, Чередник, Добрик… Из штаба Бышовец и Гаджиев были. Максимыч, Сальков, по состоянию здоровья отсутствовал — в последние годы передвигаться ему было тяжело (в июле 2020 года тренер ушёл из жизни. — Прим. «Чемпионата»).

— Как дела у Харина? Дмитрий давно обрубил все связи с журналистами. — Нормально. Всё так же в Англии. Я даже название клуба не знаю.

— «Хемел Хемпстед Таун». — Какая разница? Работает — и хорошо. Вот с ним больше четырёх лет не виделись. С кем-то в Турции пересекались — на другой территории сейчас легче встречаться.

— Где сейчас единственный грузин в том составе Кеташвили? — Гела-то? У себя, в Тбилиси. Месяц назад общались. Не жалуется. Грузинская федерация вроде бы выплачивает олимпийскую стипендию. Только её размер в разных странах — бывших республиках — отличается.

— В России — сколько? — 52 тысячи рублей в месяц. У всех олимпийских чемпионов в России правительственная стипендия одинаковая. У серебряных, бронзовых медалистов — естественно, меньше.

— Почему лучшему игроку сборной СССР на Олимпиаде Добровольскому перестали платить? — Каждый год нам нужно документально подтверждать, кто где находится, жив ли вообще. А Игорь как уехал работать в Молдову, так там и остался. Возможно, не собрал все нужные бумажки — его и вычеркнули из списков. Если бы приехал, хотя бы временную регистрацию сделал, может, и получал бы стипендию. А он только раз прилетел на встречу — разве за два дня успеешь всё оформить? Теперь из Молдовы в Россию ещё сложнее стало добраться — сами знаете. Когда Добровольский там сборную тренировал, меня из РФС спрашивали: «Где находится человек?» Посоветовал позвонить в молдавскую федерацию. Но кто этим будет заниматься? Если сам о себе не позаботишься — никто не позаботится. Тем более с каждым годом разные бумаги нужно собирать, ещё и оригиналы предоставлять. Но тот же Игорь Скляров, например, всё оформил и получает стипендию в США.

— Что он там делает? — Тренирует детей в Америке. Супруга Игоря — тренер по гимнастике (чемпионка мира Наталья Юрченко. — Прим. «Чемпионата»). Лет 10 назад Склярову предложили должность спортивного директора в «Сибири» — он и вернулся. А как работы не стало — улетел обратно в Штаты, к жене.

— Фокин всё так же в Германии на «Фольксвагене»? — Работает пока. Сейчас уже не знаешь, закроется «Фольксваген» или нет (смеётся).

— А с чего вдруг ему закрываться? — Газа нет, электричество экономят. Дрова закупили — всё нормально.

— Янонис тоже где-то в тех краях? — В Австрии. Дня четыре назад с ним разговаривал. Насколько я знаю, он работал в компании, которая поставляла в Россию скоростные поезда Siemens — «Ласточки», «Сапсаны». У Нарбековаса своя академия в Литве.

— А Евгений Кузнецов? — Тренирует в Швеции — то детей, то команды мастеров. Лютый Володя, по-моему, в Германии, но с ним связи нет. Последний раз на 25-летие Олимпиады приезжал.

— Как себя Татарчук после болезни чувствует? — Видел Володьку в декабре прошлого года — приезжал в манеж. Я тогда как раз травму получил — ахилл порвал. Долго лечился, поэтому не виделись. Но смотрю по фотографиям: Вова — молодцом, держится. Такой же шумный, шебутной, как в молодости. Они меня с Чередником всегда гоняли. Словесно.

— Но футбол Владимиру уже противопоказан? — Да мы все, в общем-то, не играющие уже. Лет-то прилично, ноги больные. Походим по полю, посмеёмся, потравим друг друга. Чтобы совсем уж не позориться перед зрителями, подключаем ребят помоложе — Димка Кузнецов играл, Корнаухов. Артистам, понятно, хочется нас обыграть, скорости и запала у них больше. А у нас желание — чтобы матч поскорее закончился (смеётся). Чтобы посидеть, поговорить, вспомнить.

— Автор «золотого» гола Юрий Савичев так и живёт в Германии? — Да, электронным оборудованием больничных кроватей занимается. Видимо, умеет. Переписываемся иногда.

— Возвращаться никто не планирует? — Пока люди при деле — какой смысл? Есть договор, контракт. Предложили бы здесь работу — может, кто-то и вернулся бы.

— Из золотой плеяды первым ушёл Тищенко. Неожиданно? — Для всех это была неожиданность. Вадик с Яровенко и Чередником работал. Может быть, переборщил с нагрузками — он же бегал, плавал. В таком возрасте это тоже не всегда полезно. Поэтому многие ветераны прямо на футбольном поле уходят.

— Тищенко ведь тоже не сыграл ни минуты на Олимпиаде. Переживал? — Ну конечно. Прошёл весь отбор и так обидно сломался — Володька Лютый, одноклубник, упал на ногу. Связки полетели. Сделали операцию, мы его всей командой навещали в ЦИТО. К сентябрю Тищенко восстановился, начал выходить в товарищеских матчах.

— Но проблема-то была не в кондициях. — Именно. Некоторые обезболивающие препараты относились к числу запрещённых. Одни месяц выходят из организма, а другие — полгода. В Москве Вадима проверили и нашли остаточные следы. Думали, в Корее пройдёт — всё-таки человек заслужил поездку на Игры. Но и в Сеуле проба оказалась положительной. На допинг-контроль игроков вытаскивали слепым жребием, поэтому Тищенко даже в запас не рискнули сажать, чтобы вся команда не пострадала. Конечно, он переживал, что так и не сыграл на Олимпиаде. Рвался в бой — не разрешили.

— Татарчук рассказывал, что Тищенко перед награждением не нашли на корабле — без него уехали. Было? — А там не только Вадика «забыли». Награждение было на следующий день после финала, а мы не спали всю ночь. Кто смог подняться — поехал. Остальных не стали тревожить. Нам же не медали в тот раз вручали, а корочки заслуженных мастеров спорта. Пока ждали председателя Госкомспорта Грамова, братались с другими нашими ребятами, баскетболистами, гандболистами. Шампанского выпили — как-никак последний день Игр.

— Куда пропал «великий и ужасный» Горлукович? — Здесь, в Москве. Ездит с нами, ветеранами. С артистами сейчас в Томск летали. Он у нас кем-то вроде играющего тренера. Сергей — в порядке.

— Почему он так резко выпал из тренерской обоймы? — А почему Бубнов Сашка больше не появляется в телевизоре?

— Почему? — Наверное, попросили его не показывать. Журналистов ведь тоже многих убрали с канала.

— Много лишнего говорит? — Наверное, но он же правду говорит, Санька-то. Серёга Горлукович — такой же прямой, жёсткий. Ему неважно, кто какую должность занимает. А кому такое понравится?

— Вы сейчас где? — Московское общество «Спартак», зам председателя. Занимаемся всеми видами спорта, кроме профессионального футбола.