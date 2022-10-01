Налог с плохих бойфрендов. Девушки начали требовать деньги за неудачные свидания

Девушка Сара из Нью-Йорка придумала, как зарабатывать на мужчинах, которые переносят, отменяют свидания или просто ведут себя не так, как ей хочется. Она стала брать с них депозит, чтобы у неё была страховка.

Подруги Сары оказались в восторге от этой идеи, а мужчины называют это безумием. Сара решила ввести «налог на придурка», после того как мужчина, с которым она познакомилась в интернете, отменил свидание за час до его начала. Она согласилась дать ему второй шанс, если он внесёт депозит в $50. И мужчина внезапно согласился, пришёл на свидание и порадовал её вниманием, что подкрепило уверенность предприимчивой американки. По мнению девушки, свидания в эпоху цифровых технологий могут расстроить и лишить денег, поэтому мужчины должны платить за время и энергию, когда они отменяют свидания или совершают другие глупости.